ЄС проти Повітряних сил: чому політики чубляться через Повітрофлотський проспект у Києві

У Києві вирують пристрасті навколо перейменування Повітрофлотського проспекту. Точніше, нової назви для цієї міської магістралі, довжиною у понад 6 кілометрів, яку ніяк не може змінити столичний парламент.

Сайт ТСН.ua розбирався, чому не вдається перейменувати проспект і через що навколо нього так багато політичного шуму.

З історії питання

Перед цим варто згадати історію з назвами, які мав цей проспект у минулому.

До цього він носив такі назви: у царські часи – це було Кадетське шосе, Повітрофлотським шосе стало у 1923 році (на честь Червоного Повітряного флоту), а пізніше Шосе Героїв стратосфери. Сучасну назву Повітрофлотський проспект отримав у 1963 році.

Епопея з перейменування Повітрофлотського проспекту триває вже понад рік. Все почалося з активного перейменування вулиць Києва, які до початку війни носили російські або ще радянські назви. Ці вулиці почали потроху перейменовувати обираючи для них публічно нові назви. А ось в ситуацію з перейменування Повітрофлотського проспекту втрутилася велика політика.

Повітрофлотський проспект - вид з висоти / фото з відкритих джерел

Захотіли увіковічити партію?

У Київраді кажуть, що ініціатива назвати одну з вулиць Києва на честь Європейського Союзу – бажання увіковічити у назві однойменну партію.

"Партія "Європейська солідарність" виступала з ініціативою, щоб у Києві з’явилася вулиця з назвою ЄС (Європейський Союз). З початку хотіли перейменувати на ЄС вулицю Московську, але офіційну пропозицію не надавали та й процедуру обговорення та експертну комісію не проходили, а просто принесли альтернативне рішення та зібрані на папері голоси на засідання Київради, в той момент коли вулицю Московську вже перейменовували на вулицю Князів Острозьких. Тому така ініціатива не пройшла. Тоді і з’явилася пропозиція перейменувати Повітрофлотський у проспект ЄС", - розповідає сайту ТСН.ua Ксенія Семенова, депутатка Київради, фракція "Слуга народу".

Вона додає, що відповідно до експертної думки Українського інституту національної пам’яті, Повітрофлотський проспект не підлягає декомунізації. Бо у цій назві немає пропагандистського наративу. Але ініціативу з перейменуванням проспекту винесли на засідання експертної комісії.

Чому провалився варіант з ПовітряНОфлотським?

"На експертній комісії фахівці запропонували альтернативний варіант: якщо вже перейменовувати проспект, хоча він й не підлягає перейменуванню, то давайте просто уточнимо назву відповідно до сучасного правопису – "ПовітряНОфлотський". З такими пропозиціями на громадське обговорення вийшло це перейменування – Повітрянофлотський проспект та проспект Європейського Союзу. За результатами обговорення майже 40% набрала назва Повітрянофлотський, та 32% Європейський Союз. При цьому цікаво, що партія "Європейська солідарність", залучила для цього великий ресурс на рекламу, але переміг варіант Повітрянофлотський проспект", - розповідає Ксенія Семенова.

Але коли проєкт рішення перейменування на Повітрянофлотський проспект винесли на голосування Київради – для його ухвалення не вистачило голосів.

"Гадаю, була домовленість між партіями "Удар" та "Європейська солідарність" про те, що вони будуть блокувати це рішення всупереч думок експертів та голосуванню громади. Після проваленого голосування по Повітрянофлотському, мала б запуститися процедура нового збору пропозицій та повторного голосування, однак цю процедуру секретар Київради не запустив, а мер Києва вніс до Київради альтернативний проєкт рішення – перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект ЄС", - розповідає Ксенія Семенова.

У Київраді додають, що проєкт рішення від мера пройшов комісію з самоврядування, а от комісію з питань культури не пройшов, але на засідання сесії його чомусь хотіли винести.

Ні вашим, ні нашим – третій варіант

На засідання сесії Київради (5 жовтня) завітало командування Повітряних сил України вони запропонували третій варіант назви - проспект Повітряних сил.

"З метою встановлення історичної та соціальної справедливості, відзначення особливих бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу Повітряних Сил ЗСУ, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, вважаю за доцільне підтримати ініціативу щодо перейменування Повітрофлотського проспекту в місті Київ на проспект Повітряних Сил", – зазначив у своєму листі до Київради командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Як розповів сайту ТСН.ua Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, керівництво дійсно звернулося до Київради з пропозицією про перейменування Повітрофлотського проспекту на честь Повітряних сил.

"Гадаю, що це перейменування буде цілком логічним аби змінити стару радянську назву. Тому ми і звернулися з такою пропозицією до Київради. Наскільки я розумію, то у депутатів є різне бачення щодо зміни назви, але Повітряні сили запропонували свій варіант перейменування Повітрофлотського проспекту. Якою буде нова назва - рішення за Київрадою", - зазначає Юрій Ігнат.

У Повітряних силах ЗСУ додають, що звертаються до мера столиці Віталія Кличка з проханням винести це питання на електронне голосування у "Києві Цифровому" для прозорого обговорення та висловлювання позиції щодо перейменування проспекту мешканцями столиці.

Проспект просять назвати на честь Повітряних сил України

Але схоже, що місто у цьому питанні не поспішає. Після виступу командування Повітряних сил, мер Києва вийшов з сесійної зали. Жодної позиції, що буде далі з перейменуванням Повітрофлотського проспекту, він не дав.

"Європейська солідарність" та "Удар" хочуть, щоб проспект називався на честь Європейського Союзу, інші хочуть просто Повітрянофлотський проспект, а наші захисники пропонують третій варіант – проспект Повітряних сил. Саме на честь тих, хто щоденно захищають нас від ворога. Цікаво, що петицію перейменувати Повітрофлотський проспект в проспект Повітряних сил запустив історик Олександр Алфьоров – вона набрала необхідну кількість голосів за два дні, але керівництво міста щодо цього мовчить", - додає депутатка Семенова.

Відповідно до регламенту Київради проєкти рішень стосовно перейменувань може реєструвати тільки міський голова Києва, тому рішення за ним.

Поділимо проспект навпіл?

Зараз ситуація з перейменування проспекту зависла у повітрі.

"Може бути декілька варіантів. Перший - виносять на голосування проспект ЄС і якимось чином збирають необхідні на це голоси. Міняють, наприклад, на земельні питання з тими депутатами, яких не турбує їхня репутація. Другий - дослуховуються до пропозиції командування Повітряних сил і запускають їх варіант на обговорення так, як це має бути по положенню. В такому разі, я гадаю, що громада підтримає варіант проспект Повітряних сил і він буде перейменований. Або тертій варіант, що всі сторони роблять вигляд, ніби нічого не сталося і залишають стару назву", - зазначає Ксенія Семенова.

В кулуарах жартують, що може бути і четвертий варіант, він теж має право на існування. Поділити Повітрофлотський проспект на дві частини – одну назвати проспект ЄС, а другу - проспект Повітряних сил. До речі, чому б ні?

Що кажуть в ЄС?

"Є різні пропозиції з перейменування Повітрофлотського проспекту, в тому числі, ми підтримували пропозицію назвати цей проспект на честь Європейського Союзу. Підтримаємо таку назву, якщо вона буде винесена на голосування в сесійний зал. Набере голосів – добре, не набере – будемо підтримувати інші назви, які пропонуються. А ту, яка є зараз – точно не підтримуватимо, бо вона на честь червоного флоту, який нищив українців", – повідомив сайту ТСН.ua Володимир Прокопів, заступник голови КМДА, депутат Київради, фракція "Європейська солідарність".

Ми запитали у Володимира Прокопіва, який для нього найприйнятнішій варіант нової назви проспекту.

"Нам найбільше подобається – проспект Європейського Союзу. Це було б дуже логічно напередодні, коли партнери розглядають питання надання нам допомоги у розмірі 50 мільярдів. Окрім того, це було б дуже корисно взагалі для вступу України до Європейського Союзу. Але якщо у залі Київради такий проєкт рішення не знайде підтримки, то цілком може бути проспект Героїв українського повітряного флоту чи щось альтернативне", - зазначає Володимир Прокопів.

Яку назву отримає Повітрофлотський проспект - рішення за Київрадою / колаж ТСН.ua

Він додає, що нормально ставиться до звернення від командування Повітряних сил, яке виступило з ініціативою перейменувати Повітрофлотський проспект в проспект Повітряних сил.

"Я до цього абсолютно нормально ставлюся. Але демократія – це про процедури. Тому ця назва так само має пройти всі процедури. Я заперечувати проти неї не буду", - додає Володимир Прокопів.

Хочуть зберегти стару назву?

У "Європейській солідарності" зазначають, Повітрофлотський проспект був названий так у 1923 році на честь радянського повітряного флоту. Там додають, що у рамках декомунізації наявність в столиці України такого проспекту неприпустима, особливо, коли ракети ворога знищують будинки та вбивають наших людей.

На проспекті знаходиться приміщення посольства РФ / Фото: ТСН

"Так ми запропонували перейменувати проспект на честь Європейського Союзу. Робили це задовго, коли це стало модним. Згадаймо майдани та декілька диктаторських режимів, які ми пережили. Згадаймо Небесну сотню та наших воїнів, які віддають своє життя за те, щоб Україна мала свою європейську перспективу. Важкими кроками, але ми наближали цю мету. Тому вважаємо, що мати в столиці України вулицю, яка увічнює в собі всі ці жертви та кроки до досягнення мети Європейського Союзу, це було б правильно. Оскільки в Україні немає свого повітряного флоту, цей проспект було запропонована перейменувати у проспект Європейського Союзу, але противники нашої політсили, а саме команда "Слуг народу", яка завжди виступає проти будь-якої нашої ініціативи, розвинула бурхливу діяльність щодо збереження старої назви", - зазначає Леонід Ємець, депутат Київради, фракція "Європейська солідарність".

Рекомендують вчити регламент Київради

Він додає, що саме тому голосування за назву Повітрянофлотський проспект було провалено у Київраді.

"Натомість дуже неочікувано на пленарному засіданні, 5 жовтня, коли питання про перейменування взагалі не мало б розглядатися, "Слуги народу" почали вимагати негайного розгляду проєкту рішення про перейменування Повітрофлотського проспекту в проспект Повітряних сил. Гадаю, колеги не почитали або проігнорували норму регламенту Київради, яка не дозволяє вносити жодних рішень у режимі - день в день. Це прописано у регламенті Київради. Усі невідкладні питання за спрощеною процедурою мають бути розглянуті не раніше ніж за 24 години. Тому питання перейменування й не розглядалося 5 жовтня, а "Слуги народу" просто маніпулювали публічною думкою. І представників Повітряних сил, на скільки я розумію, у сесійний зал вони привели. Але казати, що ось є представники Повітряних сил, ось їх пропозиція, давайте не тягнути кота за хвоста та швиденько голосувати – це маніпуляція. Є прописаний регламент і потрібно чітко його дотримуватися. Виключень не буває", - пояснює сайту ТСН.ua Леонід Ємець.

Він додає, як тільки цей проєкт рішення буде зареєстровано – Київрада буде визначатися.

"До того, як "Слуги народу" почали піднімати це питання, наша позиція була проста і дуже конкретна, а зараз є звернення Повітряних сил, тому будемо з цього приводу радитися з колегами. Але мені здається, що йти шляхом, як це роблять колеги з провладної партії – це як мінімум некоректно", - підсумовує Леонід Ємець.

Що кажуть експерти?

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович каже, що йому більше імпонує назва, яку напрацювала експертна група та фахівці, з якими інститут співпрацює по багатьох об’єктах.

"Відповідно, назва "Повітрянофлотський", зі зміною контексту була, на мою думку, цілком прийнятною. Що ж стосується назви "проспект Повітряних сил", то, як на мене, це найбільш вдалий варіант для цієї вулиці. Окрім того, є петиція киян, яка її підтримує і набрала понад 6700 голосів. Мені здається, це було б більш доцільно, бо під час війни, саме Повітряні сили роблять свою велику роботу - захищають українське небо. До того ж, на проспекті знаходиться Міністерство оборони України та інші військові об’єкти", - розповідає сайту ТСН.ua Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам’яті.

Він додає, що запропонована назва – проспект Повітряних сил, більш логічна та доцільна, ніж назва, яка вже потрапляла до багатьох київських скандалів.

"Я маю на увазі варіант назви проспекту на честь Європейського Союзу, що пропонують представники Київради від "Європейської солідарності". Вони провели дуже негарну кампанію в медіа, стосовно тих, хто був проти цієї назви. До цього, я ставився нейтрально до всієї цієї історії, але після цієї кампанії та спроби знецінити експертизу фахівців, які її робили, мені здається, що будь-який політичний контекст фактично ставить під сумнів доцільність такого найменування на цій вулиці", - додає Антон Дробович.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, чим може закінчитися протистояння ОП та мера Кличка.

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