ЄС припинив торговельний безвіз з Україною: що це означає та як вплине на економіку

ЄС припинив торговельний безвіз з Україною / © pixabay.com

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Торговельного безвізу з Європою більше нема. Ще 2022 року Європа запровадила його, аби підтримати Україні. Свою продукцію ми могли експортувати до ЄС без мит та квот, як це роблять європейці. І це дійсно дуже допомогли економіці у той час, коли буди паралізовані українські порти. Утім у такого рішення було і чимало противників. Тож після 3 років безвіз не продовжили.

Як від цього постраждає наша економіка, що робитимуть експортери та чи може очікувати Eкраїна на альтернативну угоду — у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Що каже фермер про торговельний безвіз

Микола Дембіцький показує свою пасіку. Медом він займається майже 30 років. Жартує, влітку, коли люди йдуть у відпустки — він починає безупинно працювати. Микола зізнається, робота досить складна. Багато чого залежить від погоди і вимагає значних вкладень. Дорогі вулики, їхнє перевезення. Через що прибуток виходить не надто значний.

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“От я продаю мед 200-260 за літр. Ця ціна не відповідає його якості. Це, можна сказати, у мене найдорожчий мед, якщо в роздріб я продаю, на сьогодні ціна повинна була би бути 400-500 гривень”, - каже пасічник.

Але в Україні за таку ціну продати дуже складно. І тут Миколу виручав експорт до Європи. Тамтешні жителі готові платити більше. Тож на експорт відправляв третину зібраного меду. Утім вже відсьогодні продавати продукцію в Європу стане значно складніше. Торговий безвіз, який Україна отримала від ЄС після початку повномасштабного вторгнення, більше не діє.

Що таке торговельний безвіз

Для початку слід зрозуміти — що ховається за цим терміном. У червні 2022 року ЄС надав Україні повний доступ до власного ринку. Не було ані квот, ані мит. Такі умови торгівлі мають лише повноцінні члени ЄС. Але європейці вирішили підтримати нашу державу, яка тоді мала лише залізничну і наземну логістику, паралізовані порти. Основна доля експорту припала на сільськогосподарську продукцію. Часто вона була значно дешевша європейської, і подекуди — не гіршої якості. Це було для споживачів добре, але європейським фермерам не подобалося.

Отже в окремих країнах вони почали протестувати. Але у 2023 ЄС все одно подовжив дію безвізу ще на рік. І простести продовжилися — польські, словацькі, угорські аграрії стали блокувати кордони. Але у 2024 знову подовжили, але вже з квотами.

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“На превеликий жаль, пільговий режим у торгівлі України з європейською спільнотою використовується антиукраїнськими силами Європи, як аргумент в виборах, у внутрішньополітичній боротьбі. Хоча економічно, звичайно, для нас це хороша справа. Для європейців виявилося, що їхні фермерські господарства, як і ті ж в Польщі, як і в Франції, неконкуренто здатні з українськими експортерами”, - каже Михайло Непран, перший віцепрезидент торгово-промислової палати України.

Які наслідки скасування безвізу

Але торговельний безвіз згодом все одно скасували. Отже відсьогодні для більшості українського експорту діятимуть квоти на рівні 2021 року. І вони суттєво відрізняються, від обсягів експорту упродовж останніх трьох років.

За підрахунками аналітиків: для кукурудзи квота становитиме 650 000 тонн, а фактичний експорт торік — був майже 14 мільйонів. Для цукру квота становитиме 21 000 тисяча тонн. Торік експортували у 16 разів більше — 326 тисяч. Для меду — 6000 тонн проти 54 000. Під ударом опиниться — пшениця, курятина. І це лише частина найменувань.

“Логіки платити мита немає, тому що ти тоді стаєш неконкурентним. Наприклад, за перевищення, квоти на пшеницю — ти будеш плати 95 євро за тонну. Це при тому, що у ЄС є чимало своїх виробників”, - каже заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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Торік більше половини усього аграрного експорту йшла саме до Європи. За підрахунками експертів, через скасування торгівельного безвізу Україна на 10% менше продаватиме за кордон. А втрати експортерів можуть сягнути 3–3,5 млрд євро. Скорочення експорту зачепить і перевезення. Адже значна частина агропродукції їхала до ЄС автомобільним транспортом.

Чи все так погано?

Насправді, ні. До липня уряд веде активні перемовини з Єврокомісією про можливість запровадження перехідного режиму безвізової торгівлі. І ось кілька аргументів: на європейський ринок досі імпортується продукція із Білорусі чи Росії, яким там не місце. В окремих видах продукції Україна займає лише невеликий відсоток європейського ринку або ж від цього частково залежать Європейські виробники

Українське агро — це частина компліментарної економіки. І партнер для європейців, тому що ми забезпечуємо безпеку з одної сторони. З іншого — чимало нашої продукції йде потім на переробку.

А ще — підтримка українських аграріїв, для європейців може мати і фінансову вигоду, кажуть в Мінагрополітики.

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“Аграрії — це основні платники податків. Меседж до європейців у нас такий — чим сильніші аграрії — тим менше потрібно допомоги від ЄС. 273 мільярди податків сплатили аграрії на всі рівні бюджетів. Ми розуміємо, що будуть часткові обмеження. Але так чи інакше, торговельна співпраця — це одна із ключових, де нам треба буде знайти компромісне рішення”, - каже міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Деяка продукція усе одно потрібна буде європейському ринку. Тож, імовірно, навіть із митами вона буде конкурентна. Окрім того — Україна може продавати товари та сировину за межами ЄС. Наші традиційні ринки — це Близький, Середній схід, Північна Африка, Китай, Індія зараз відкривається.

Тим паче, що українські порти завдяки ЗСУ зараз активно працюють, морський коридор є.

“Тобто, так, це також збільшення певної логістики, це, можливо, збільшення певного часу для того, щоб здійснити відповідну поставку, але це, знову ж таки, не критично. Європейський ринок нам однозначно цікавий. Це преміальний ринок, це дуже дорогий ринок і, відповідно, конкурувати на цьому ринку однозначно є вигідним. Нам дуже важливо, щоб ми мали доступ. Але це не є критичним по відношенню в цілому до нашої української економіки”, - каже економіст Ілля Несходовський.

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На руку грає і те, що збір урожаю буде лише за кілька місяців. Тож експортери, виробники і уряд мають час переналаштуватися. І спільно шукати рішення, як зменшити збитки.

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