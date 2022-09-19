ЄС ставить Орбану новий ультиматум: країну можуть позбавити багатомільярдної допомоги

Угорщині можуть не дати 7,5 мільярдів євро. Будапешт пообіцяв виконати зобов’язання до дедлайну, аби не сталося блокування, йдеться в ТСН.

Обмін думками: на закритій промові перед активом своєї партії та бізнесменами прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз найближчі десять років може розпастися, а Україна - втратити половину територій. У відповідь Євросоюз обіцяє заблокувати з листопада сім з половиною мільярдів євро фінансових надходжень з загального бюджету ЄС до країни. В час, коли хиткій угорській економіці ці гроші вкрай необхідні. Це пояснили - провалом антикорупційних заходів.

«Комісія пропонує заморозити 65 відсотків коштів по трьом програмам загальною сумою в 7,5 мільярдів євро. Тепер ми спостерігатимемо за ситуацією, Угорщина пообіцяла повністю імплементувати зміни до своїх законів і процедур до 19 листопада», - каже комісар ЄС з питань розширення і політики добросусідства Йоханнес Хан.

Ще кілька днів тому прем’єр Угорщини зверхньо коментував рішення Європарламенту оголосити його режим автократією. "Щодо рішення Європарламенті, як на мене, воно смішне. Ми не сміємося тільки тому, що нам дуже нудно, це нудний жарт. Уже втретє чи вчетверте вони у себе ухвалили резолюцію, що засуджує Угорщину!", - каже Орбан.

Але тепер його міністр економічного розвитку говорить зовсім іншим тоном: останні переговори в Брюселі, каже, були складні, але домовленість хороша. Тому Єврокомісії насправді не доведеться блокувати гроші: до листопада Угорщина виконає домашню роботу. «Ми не приставали на угоду, аби обманути Єврокомісію. Ми так ніколи не робили. Якщо вже угорський уряд бере на себе якісь зобов’язання - ми все виконуємо», - твердить міністр економічного розвитку Угорщини Тібор Наврачич.

Знавцям угорського політикуму й бізнесу ситуація в країні видається інакшою.

«Я б сказав, що двигун режиму Орбана - це кумівство й корупція. Ніхто з угорців не хоче виймати двигуна з машини. Тож щодо того, наскільки щиро уряд хоче протидіяти корупції, я би був дуже скептичним. Це частина природи цього режиму», - каже політолог Петер Креко.

Опозиціонер Акос Хаджазі демонструє, яких розмірів сягає корумпованість режиму Орбана. Для цього доводиться поїздити, бо за пишними маєтками ховаються в оточенні бідних селищ. «Цей маєток надзвичайно багатий навіть за стандартами Західної Європи. Він належить зятю нашого прем’єр-міністра», - показує опозиціонер.

В своїй закритій промові перед партією Орбан ще прогнозував зупинку цієї зими до сорока відсотків європейської промисловості. А відтак обіцяв докласти всіх зусиль, аби на осінніх переговорах голів держав Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії ще на пів року - цього продовження не допустити. Чудово усвідомлюючи, що в такій позиції він - один проти всієї євроспільноти, Орбан сподівається на вибори в Італії, які можуть сформувати уряд, що підтримає його позицію.

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