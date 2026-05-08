ЄС виділяє понад 110 млн євро для українців: як отримати гроші та на що їх можна витратити

ЄС виділяє понад 110 млн євро на енергоефективність українських багатоповерхівок

Європейський Союз виділив для України понад 110 млн євро на термомодернізацію та енергоефективність багатоповерхівок. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що внесок планують збільшити ще на 20 млн євро. Цими коштами можуть скористатися ОСББ для утеплення будинків та встановлення альтернативних джерел живлення. Після надскладної зими популярність програм енергозбереження зросла втричі.

Своїм досвідом підготовки до нових зимових випробувань з кореспондентом ТСН Ігорем Бондаренком поділилися жителі Житомира.

Житомирський досвід: «розумні» будинки та котельні на даху

У Житомирі мешканці однієї з десятиповерхівок зустрічають гостей не просто домофонами, а системою Face ID.

«Як посміхаєтеся, то пропускає, якщо ви є в базі», — жартує пані Ольга, голова місцевого ОСББ. Проте головна гордість будинку — на даху. Там розташована новенька газова котельня.

Ольга Мельничук, голова ОСББ: «Це серце нашого будинку, тепла і гарячої води».

Раніше будинок був у статусі «аварійного»: старий котел не вправлявся, гарячу воду давали на кілька годин, а платіжки були космічними. Завдяки програмі «Енергодім» будівля споживає на 60% менше енергії, а кожна квартира економить майже 16 тисяч гривень на рік. Тепер мешканці готуються до наступного кроку — подаються на програму «Гріндім» для встановлення сонячної електростанції.

Ольга Мельничук: «Коли немає електрики, все стає, і насоси — ми залишаємось без води холодної і гарячої і без тепла. Тому ми маємо бути на альтернативному живленні».

Чому Фонд енергоефективності тимчасово призупинив приймання заявок?

Попит на програми енергозбереження зріс втричі. У Фонді енергоефективності пояснюють: приймання документів призупинили не через брак грошей, а через перегляд умов з боку міжнародних партнерів.

Єгор Фаренюк, директор Фонду енергоефективності: «Якщо раніше було 2-3 заявки на комплексне утеплення, то після завершення цього надскладного опалювального сезону це вже до 10 заявок на тиждень. Ми, на жаль, декілька тижнів тому призупинили приймання заявок. Це технічна пауза, не пов’язана з браком фінансування, а суто щоб з’ясувати вимоги по Ukraine Facility, чітко їх виписати і імплементувати в програму».

З обшарпаного гуртожитку — до зразкового ОСББ

Інший приклад у Житомирі ще більш разючий. Будинку понад 50 років, раніше це був гуртожиток із затопленим підвалом та дірявим дахом. Мешканці навіть перекривали дороги через постійні відключення світла.

Віталій Остапчук, голова ОСББ: «Вікна вибиті, ліфти не працюють, на сходових клітках міг хтось сходити в туалет, двері в під’їзд не зачиняються, в холі сніг лежить».

Тепер у підвалі, де раніше «плавали фекалії», встановлено сучасний тепловий пункт із прозорими дверима та LED-підсвіткою. Сюди тепер водять екскурсії іноземних донорів.

Нові мільйони від ЄС

Побачивши результати, міжнародні партнери вирішили збільшити підтримку України.

Катаріна Матернова, посол ЄС в Україні: «ЄС вже виділив понад 110 млн євро для реалізації проєктів з енергоефективності. Наразі ми працюємо над збільшенням внеску ще на 20 млн євро, і ця угода планується до підписання в червні в Гданську. Також ми працюємо з Європейським інвестиційним банком для виділення позики і планується грант від Європейської комісії. Разом ця сума буде становити понад 100 млн євро».

Своїми платіжками задоволені навіть чотирилапі мешканці модернізованих будинків. Кіт Персик разом із господаркою демонструють теплу квартиру без плісняви.

«Персик, ти не мерз цієї зими? Він хороший, він не мерз», — каже господарка.

Загальна сума за комірне не зросла, адже економія на теплі тепер покриває виплати за кредитом на утеплення.

Попереду складні зими, але досвід житомирських ОСББ доводить: організовані мешканці можуть забезпечити собі тепло та комфорт навіть у найважчі часи.

