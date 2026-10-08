ЄС вирішив жорсткіше покарати Росію за війну проти України: подробиці

У ЄС вирішили розширити санкції проти РФ / © Unsplash

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Європейський Союз розширює санкції проти Росії. Посли держав-членів схвалили найбільший пакет індивідуальних обмежень від початку повномасштабної війни. До «чорних списків» потрапили майже 1600 осіб і компаній.

Що змінять для Росії нові санкції та як працюватимуть обмеження — у матеріалі кореспондентки “Радіо свобода” в Брюсселі Зоряни Степаненко спеціально для ТСН.

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Рекордний перелік та удар по російському ВПК

У Брюсселі встановили своєрідний рекорд із санкцій. Стільки прізвищ і назв підприємств, які причетні до підриву територіальної цілісності України, за один раз у чорних списках ще не з’являлося: майже 750 фізичних осіб і понад 800 компаній.

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Гучних, загальновідомих імен там немає — відомі російські політики, посадовці, бізнесмени та медійники вже давно перебувають під європейськими обмеженнями.

У новому списку — переважно керівники підприємств, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом. Їм заборонять в’їзд до Євросоюзу та заморозять їхні активи на його території (за наявності).

Самі підприємства теж опинилися в цьому переліку. Окрім заморожування активів, європейському бізнесу заборонять фінансувати ці компанії чи надавати інші економічні ресурси.

Під санкції потрапляють:

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суднобудівні підприємства;

авіаційні заводи;

текстильні підприємства;

науково-дослідні інститути.

Усі ці об'єкти взяли з переліку, який нещодавно склав російський уряд, зарахувавши їх до військово-промислового комплексу для отримання державних субсидій. Для Брюсселя це стала пряма підстава вважати їх частиною російського ВПК, а отже — гвинтиками російської військової машини.

Процедура затвердження та секторальні обмеження

Нині під санкціями Євросоюзу через російську агресію проти України перебувають понад три тисячі фізичних та юридичних осіб. Таким чином, цей перелік розшириться приблизно наполовину.

Формально санкції ще мають затвердити міністри закордонних справ країн ЄС. Очікується, що вони зроблять це наступного тижня. Після цього рішення опублікують в Офіційному журналі ЄС, і воно офіційно набуде чинності.

Більш відчутного удару російській економіці завдають не персональні обмеження, а секторальні економічні санкції. Але з кожним новим пакетом погоджувати їх у Євросоюзі стає дедалі складніше, адже нові обмеження все частіше зачіпають економічні інтереси окремих держав-членів.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЕКСТРЕНО! УДАР по АВТОБУСУ! ЧИСЛЕННІ ЗАГИБЛІ! НАЖИВО із Києва і ПРИЛУК! | ТСН 11:00 8 жовтня

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