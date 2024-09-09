ЄС запроваджує нову систему перетину кордонів EES: коли саме і що зміниться

Система замінить ручне штампування паспортів і використовуватиме біометричні дані для швидшого та безпечнішого прикордонного контролю.

Євросоюз запроваджує нову автоматизовану систему реєстрації в'їзду й виїзду (EES) на зовнішніх кордонах Шенгенської зони, яка має посилити безпеку на кордонах ЄС. Так, під час в’їзду до "Шенгену" буде скасовано ручний паспортний контроль, що дозволить прискорити процес електронних перевірок.

Що відомо про систему EES, що зміниться під час в’їзду до ЄС і коли все запрацює, – читайте на ТСН.ua.

Що таке EES і коли її запустять

EES (Entry/Exit System) – це система контролю перетину кордонів Шенгенської зони, яка запроваджується для покращення управління зовнішніми кордонами Європейського Союзу. Основна мета системи – реєстрація в'їздів та виїздів громадян країн, які не є членами ЄС, і відстежування їхнього перебування у Шенгенській зоні.

Запуск системи був запланований на 2022 рік, але неодноразово зривався через технічні проблеми та затримання зі встановленням автоматизованих бар'єрів. Їх необхідно було встановити на всіх міжнародних сухопутних, морських і повітряних кордонах Шенгенської зони. Тепер EES почне працювати від 10 листопада 2024 року. Ця дата була офіційно підтверджена Європейською комісією.

Основні характеристики системи EES

Цифрова реєстрація: всі дані про осіб, які в'їжджають і виїжджають із Шенгенської зони, зберігатимуться в електронному вигляді, включно з біометричними даними, як-от відбитки пальців та зображення обличчя.

Контроль терміну перебування: система дозволяє автоматично обчислювати, скільки днів людина перебуває в Шенгенській зоні, щоб уникнути порушень правил візового режиму. Стандартний термін дозволеного перебування для туристів становить 90 днів протягом 180 днів.

Безпека та боротьба з нелегальною міграцією: EES допоможе виявляти осіб, які перевищують дозволений термін перебування, а також покращить управління процесами на кордонах і сприятиме боротьбі з нелегальною міграцією.

Замінює штампування паспортів: завдяки EES більше не буде необхідності ставити штампи в паспортах, оскільки інформація про в'їзд і виїзд зберігатиметься в системі.

Запис відмов у в'їзді: в разі відмови у в'їзді EES також реєструватиме таку інформацію.

Європейські урядовці вважають, що нові біометричні процедури пришвидшать процес оформлення та зменшать черги на кордонах.

Як відбуватиметься перетин кордону через систему EES

Цю автоматизовану систему цифрового збору персональних даних проходитимуть громадяни всіх країн, що не входять до ЄС, незалежно від того, потрібна їм віза чи ні. Виняток – власники довгострокових віз і посвідки на проживання (крім українців, які вже отримали притулки в Європі).

Перетин кордону за системою міститиме кілька нових етапів порівняно з традиційною процедурою. Ось який вигляд він матиме:

Подавання документів: мандрівник пред'являє свій паспорт або інший проїзний документ на прикордонному контролі. Так, іноземці використовуватимуть спеціальні термінали самообслуговування для сканування своїх документів.

Біометрична реєстрація: якщо це перший в'їзд після запровадження системи EES, мандрівник надає біометричні дані: відбитки пальців, фото обличчя для ідентифікації.

Після першої реєстрації ці дані зберігатимуться в системі і під час подальших перетинів кордону їх повторне здавання не знадобиться протягом трьох років.

Перевірка даних: система автоматично перевірить наявні дані про в'їзд / виїзд, а також підрахує кількість днів перебування в Шенгенській зоні, щоб переконатися, що мандрівник не перевищив дозволений термін перебування (90 днів протягом 180 днів).

Відсутність штампів: у паспорті більше не ставитиметься штамп під час перетину кордону, оскільки всі дані зберігатимуться у цифровому вигляді.

Система EES діятиме на в'їзді до всіх країн Євросоюзу, за винятком Кіпру та Ірландії, а також на в’їзді до чотирьох держав Шенгенської зони, які не є членами ЄС: Ісландії, Ліхтенштейна, Норвегії та Швейцарії.

Нагадаємо, напередодні речниця Єврокомісії Аніта Гіппер заявила, що до весни 2025 року року в ЄС планують впровадити системи EES та ETIAS. Остання передбачає, що мандрівникам із країн з безвізовим режимом для авторизації своїх поїздок доведеться що три роки сплачувати збір у 7 євро.

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