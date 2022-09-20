ЄС змінює правила голосування, аби Угорщина не могла вигороджувати РФ і не заважала допомагати Україні

В ЄС принцип консенсусу, де кожна країна має право вето, намагаються замінити принципом простої більшості. Аби, приміром, Угорщині було не під силу заблокувати антиросійські санкції, розповідає для ТСН кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко.

Зараз посилення тиску категорично не хоче саме Угорщина. Очільник тамтешньої дипломатії сьогодні сказав - Євросоюзу варто припинити навіть згадувати 8-й пакет санкцій, який пропонували запровадити країни Балтії. І «наповнити» його, зокрема, подальшими торговельними обмеженнями й розширенням чорних списків.

Втім, Петер Сіярто слідує політиці свого шефа - Віктора Орбана. Підкреслює, що санкції шкодять передусім Європі й поглиблюють енергетичну кризу. Сам угорський прем’єр недавно відзначився схожими скандальними заявами - його цитати із закритої зустрічі з політичними прибічниками офіційно не публікували, але їх, зі слів учасників, отримали в угорській службі «Радіо Свобода». Орбан скаржився, що санкціями ЄС «стріляє собі в ногу» і що колег-лідерів спробує переконати їх не подовжувати.

Хоча, в принципі, щоб їх заблокувати, достатньо й бажання однієї європейської столиці. Це намагалися сьогодні виправити міністри ЄС, зустрівшись у Брюсселі, обговорювали можливість ухвалювати рішення не одностайним голосуванням, а простою більшістю. «Я дуже оптимістична щодо того, що можна досягти прогресу в питанні голосування кваліфікованою більшістю. Ми обговорюємо області, в яких це може бути можливо, особливо в галузі загальної зовнішньої та безпекової політики», - каже міністерка Німеччини у справах Європи Анна Люрманн.

Німецька міністерка нагадала, як спільну відповідь ЄС Росії неодноразово зупиняла «одна держава-член», дипломатично її не назвавши. Втім, тут неважко і здогадатися тим, хто стежив, як запроваджувалися санкції. Заборону росіянам скупати нерухомість у Євросоюзі заблокував Кіпр - це популярний напрям у російських заможних туристів.

Та найпомітніше вирізняється серед усіх Угорщина: це через неї довго не зрушувалося з місця нафтове ембарго. Зрештою, Будапешт сторгувався на винятках для трубопровідної нафти - лише тоді пакет ухвалили. А коли треба було санкції подовжувати, хотіла накласти вето, доки із чорних списків не викреслять трьох російських олігархів, близьких до Путіна. Зрештою, свою вимогу зняла. Але повсякчас в уряді Орбана антиросійські санкції критикують.

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