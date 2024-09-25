ЄС змінює правила перетину кордону: штампів уже не буде

Штампів у паспорті більше не буде, а реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування.

Без штампів у паспорті. ЄС змінює правила перетину кордону та запроваджує нову систему контролю. Вона автоматично фіксуватиме в'їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони.

Коли запрацює система, кого торкнуться нові правила та що зміниться для людей, які в'їжджатимуть до країн Європейського Союзу після запровадження нової системи контролю – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

В’їзд до ЄС без штампів у паспорті

У Європі 10 листопада запустять нову ІТ-систему прикордонного контролю – Entry/Exit Scheme (EES). Нововведення стосуватиметься всіх громадян третіх країн, які в’їжджають на територію ЄС для короткострокового перебування. Ще у серпні єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоханссон офіційно підтвердила дату запуску автоматизованої ІТ-системи реєстрації іноземців під час перетину зовнішніх кордонів європейських країн та підкреслила, що система перебуває на завершальній стадії тестування:

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"Незабаром ми увімкнемо найсучаснішу в світі цифрову систему управління кордонами. Поєднання всіх існуючих національних систем і європейських систем. У кожному аеропорту, порту, кожній дорозі до Європи у нас буде цифровий прикордонний контроль".

За словами єврокомісарки із внутрішніх справ, завдяки системі в’їзду/виїзду буде точно відомо, хто в’їжджає до Шенгенської зони за іноземним паспортом. Також – скільки часу люди залишатимуться у ЄС, що допоможе протидіяти нелегальній міграції:

"Система в’їзду/виїзду ускладнить злочинцям, терористам або російським шпигунам використання підроблених паспортів завдяки біометричній ідентифікації: фотографії та відбитки пальців. Негайно буде попередження: ця людина не та, за кого себе видає".

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Як працюватиме нова система контролю EES?

Інформація мандрівників зберігатиметься в базі даних певний час. Це означає, що не потрібно буде проходити процес реєстрації щоразу, коли ці люди в'їжджатимуть чи виїжджають з Шенгенської зони. Під час першого в’їзду у подорожувальника візьмуть біометричні дані: відбитки пальців, фото обличчя для ідентифікації. Час проходження кордону може збільшитися – приблизно на 40 секунд, поки збиратимуть ваші дані.

Система одноразово фіксуватиме біометричні дані та зберігатиме їх три роки. Штампів у паспорті більше не буде, а реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування. Далі під час кожного перетину кордону потрібно буде сканувати паспорт у терміналі самообслуговування. Якщо людина відмовляється від біометрії, то їй відмовлять у в’їзді.

Очікується, що нова система спростить перетин кордонів, посилить безпеку за допомогою біометричних документів, а також допоможе із запобіганням використанню підроблених паспортів і з протидією нелегальній міграції.

Зміни у перетині кордонів з ЄС через нову систему EES

Чи є виключення?

Нова система не поширюється на тих, хто матиме посвідки на проживання у країнах ЄС і довгострокові візи. Система діятиме в усіх країнах ЄС, крім Кіпру та Ірландії, де залишиться традиційна процедура проставлення штампів. Також система застосовуватиметься в чотирьох державах Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.

Примітно, що у ЗМІ з’явилася інформація щодо ще однієї системи, а саме Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Зазначається, що Євросоюз від весни 2025 року запустить цю систему, яка передбачає проходження низки процедур та сплати збору для тих, хто планує в'їзд до країн ЄС.

Це нова система, яка запроваджена Єврокомісією 2016 року як відповідь на виклики безпеки. Вона передбачає попередню перевірку даних мандрівників.

Європейська система інформації та авторизації подорожей є електронною платформою, яка передбачає онлайн-реєстрацію та перевірку даних громадян країн, що мають безвізовий режим з країнами Шенгенської зони. Ця система дозволяє прикордонним службам отримати необхідну інформацію про мандрівника до його прибуття, що сприяє пришвидшенню процедур перетину кордону та підвищенню рівня безпеки в Європі.

Як подати заявку на ETIAS для українців?

Отримання дозволу на подорож у системі є досить простим і зручним:

на офіційному порталі Європейської системи інформації та авторизації або через спеціальний мобільний застосунок треба заповнити електронну форму. Поки розділ заявок не працює;

підготувати свій паспорт та вказати актуальну електронну адресу. Паспорт повинен бути біометричним.

За платний в’їзд до ЄС доведеться викласти 7 євро. Це одноразова плата за оформлення анкети.

Заявка на ETIAS

Як довго діє ETIAS та скільки коштує?

Документ, що надає Європейська система інформації та авторизації подорожей – це не віза, а електронний дозвіл на подорож, який дозволяє громадянам країн з безвізовим режимом, зокрема України, відвідувати країни Шенгенської зони. Дозвіл діє протягом трьох років або до закінчення терміну дії паспорта.

Збір від ЄС не стане суттєвою фінансовою проблемою для мандрівників. Заплатити доведеться лише 7 євро. На час дії пільгового періоду деякі мандрівники будуть звільнені від сплати збору. Мовиться про дітей віком до 18 років та людей, яким вже виповнилося 70.

Українських дітей не пустять до Польщі?

Нагадаємо, нещодавно у Прикордонній службі Польщі уточнили правила перетину кордону для дітей з тимчасовим захистом до 13 років, які втратили доступ до застосунку Diia.pl після того, як у їхніх батьків змінився статус легального перебування. Українських дітей до 13 років із тимчасовим захистом можуть не пустити до Польщі, якщо вони не мають електронного документа Diia.pl.

Керівник прикордонного департаменту Головної комендатури Прикордонної служби Польщі Аркадіуш Тивонюк підтвердив, що неповнолітні особи віком до 13 років, які не мають електронного документа Diia.pl, не мають права перетинати кордон Польщі й подорожувати до інших країн Шенгенської зони:

"Цій категорії осіб під час перетину кордону необхідно пред'явити дійсний закордонний паспорт і електронний документ у мобільному застосунку Diia.pl. Наявність тільки довідки про присвоєння номера PESEL без електронного документа Diia.pl не дає права громадянам України повторно в'їжджати на територію Польщі або подорожувати на цій основі до інших країн Шенгенської угоди".

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Проблема стосується дітей українських біженців, які були "прив’язані" до електронного документа Diia.pl батьків або законних опікунів, що мали статус PESEL UKR. Після того, як один з батьків чи опікунів отримали "карту побиту" (посвідку на тимчасове проживання), діти втратили доступ до цього застосунку. Діти до 13 років не мають можливості самостійно використовувати Diia.pl, бо довірений профіль (profil zaufany) у Польщі можна оформити тільки від 13-річного віку.

Що робити у разі втрати доступу до Diia.pl?

Як пояснили у Прикордонній службі Польщі, зміна правового статусу українських біженців призводить і до втрати певних електронних доступів. Зокрема, статус PESEL UKR в Польщі скасовується після отримання іншого статусу: дозволу на тимчасове або постійне перебування (карти побиту), дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС, згоди на отримання додаткового захисту, згоди на толерантне перебування або перебування з гуманітарних причин. Водночас використання електронного документа Diia.pl дозволяється лише українцям, які отримали тимчасовий захист (статус PESEL UKR).

Коли дорослі змінюють свій правовий статус на території Польщі, доступ до Diia.pl анулюється і їхнім дітям до 13 років, які були "прив'язані" до цього застосунку. Як пояснили у Прикордонній службі Польщі, зміни в оновлених положеннях спецзакону, які набули чинності від 1 липня 2024 року, дозволяють подати відповідні документи також на перебування малолітніх дітей. Це дасть їм право повторно в’їжджати на територію Польщі та подорожувати країнами Шенгенської зони.

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