Штампів у паспорті не буде: що зміниться на кордоні, коли ЄС запровадить нові правила

Європейський Союз запускає від 10 листопада нову ІТ-систему прикордонного контролю – Entry/Exit Scheme (EES). Під час в’їзду до Шенгенської зони скасовано ручний паспортний контроль. Нововведення стосуватиметься громадян третіх країн, які в’їжджають на територію ЄС для короткострокового перебування.

Що зміниться для подорожувальників під час перетину кордону та паспортного контролю — у матеріалі ТСН.ua.

EES відстежуватиме в’їзд і виїзд "громадян третіх країн" до Шенгенської зони. Вже за два місяці громадяни країн, що не входять до ЄС, будуть проходити прикордонний контроль по-новому. Сучасна автоматизована система замінить ручне нанесення штампів у паспортах, посилить безпеку на кордонах Союзу, а також допоможе протидіяти нелегальній міграції.

Біометрична реєстрація

Від 10 листопада під час першого в'їзду у подорожувальника візьмуть біометричні дані: відбитки пальців, фото обличчя для ідентифікації.

Ці дані про людину будуть зберігатися у системі протягом трьох років. Упродовж цього часу їх повторно здавати не буде потрібно. Якщо ж людина відмовиться надати біометричні дані, то їй буде відмовлено у в’їзді.

Під час наступних візитів інформація мандрівників перевірятиметься на пункті в’їзду та виїзду з цими деталями, зокрема з однією частиною біометричних даних, ймовірно, скануванням обличчя.

Нова система не поширюється на тих, хто матиме посвідки на проживання в країнах ЄС і довгострокові візи.

Система EES

На пункті пропуску або в аеропорту цифрова система замінить нинішній штамп у паспорті. Під час перетину кордону громадяни використовуватимуть термінали самообслуговування для сканування своїх паспортів або інших проїзних документів.

Система фіксуватиме ім'я, біометричні дані, а також дату і місце в'їзду та виїзду. Крім того, автоматично буде підрахована кількість днів перебування в Шенгенській зоні. Це дасть змогу контролювати, аби мандрівник не перевищив дозволений термін перебування (90 днів протягом 180 днів).

Система EES діятиме в усіх країнах ЄС, крім Кіпру та Ірландії, де залишиться традиційна процедура проставлення штампів. Також система застосовуватиметься в чотирьох державах Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.

Як повідомлялося, ЄС запроваджує нову систему перетину кордонів EES на зовнішніх кордонах Шенгенської зони, яка має посилити безпеку на кордонах ЄС. Так, під час в’їзду до "Шенгену" буде скасовано ручний паспортний контроль, що дозволить прискорити процес електронних перевірок.

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