Євгенія Емеральд заявила про фізичне насильство у шлюбі: “Його зупинило, що тримала Афіну на руках”

Захисниця Євгенія Емеральд заявила, що пережила фізичне насильство у шлюбі з колишнім чоловіком Євгеном Стипанюком.

В ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua Євгенія розповіла, що чоловік вперше на неї замахнувся після того, як вона народила їхню дитину.

“Його зупинило, що я тримала маленьку Афіну на руках. Ще десь за два тижні він мене вдарив ногою, коли була присутня моя старша донька Жасмін. Я тоді кинулася в ліжко, почала ридати. Підбігла Жасмін, мене обіймає і каже: “Мамочко, будь ласка, не плач, тільки не провокуй його, він того не вартий”. Це моя дитина, в 11 років, вона розумніша за мене”, – каже Євгенія.

За її словами, жінки, які були у стосунках з Євгеном Стипанюком до неї, постійно переживали побої.

“Кажуть, треба було звернутися в поліцію одразу. Ви розумієте, як це страшно? Коли він тобі погрожує, ти тут будеш викликати поліцію? Ти в шоковому стані перебуваєш. Так, я жалкую, що в ті моменти я не викликала і не зафіксувала. На помилках вчаться”, – розповіла Євгенія.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЄВГЕНІЯ ЕМЕРАЛЬД: Мовчати я не буду! Мій чоловік домагався жінок! Деяких – брав силою!"

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