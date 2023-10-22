Євгенія Емеральд звернулася до Олега Ляшка, в якого працює її ексчоловік: “Дуже чекаю на вашу реакцію”

Захисниця Євгенія Емеральд звернулася до екснардепа Олега Ляшка з проханням відреагувати на гучний скандал навколо її розлучення з Євгеном Стипанюком. За її словами, він понад шість років працює охоронцем лідера “Радикальної партії”.

В ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua Євгенія розповіла, що чекає на його адекватну реакцію. Жінка стверджує, що Євген Степанюк постійно погрожував людям ім'ям екснардепа та його охороною.

“Я сподіваюся, що він сам не знав, якій людині довіряв, з ким працював. І не знав, що ця людина постійно погрожувала його іменем. Не лише мені, а й іншим жінкам і чоловікам, людям з нашого кола спілкування. Регулярно погрожували його охороною. Я не вважаю, що така людина має з ним працювати і закликаю його. Олегу Валерійовичу, я дуже чекаю на вашу реакцію, що ви також вживете якихось заходів. Будемо чекати”, – каже Євгенія.

Чоловік Євгенії Емеральд з ексдепутатом Олегом Ляшком

Нагадаємо, колишній чоловік Євгенії Емеральд виявився охоронцем екснардепа. За її словами, Євген Стипанюк залишається на посаді, перебуваючи "на фронті". Вона стверджує, що чоловік весь час сидить у Києві, водночас отримує найвищу зарплатню ЗСУ.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЄВГЕНІЯ ЕМЕРАЛЬД: Мовчати я не буду! Мій чоловік домагався жінок! Деяких - брав силою!"

Читайте також: