Єврейські погроми у Росії: як Україна, Ізраїль і світ відреагували на події в Махачкалі

Україна впевнена, що антиізраїльські настрої у країні-агресорці Росії будуть зростати.

У Росії спалахнули антиізраїльські протести на території Північно-Кавказького федерального округу РФ, зокрема у столиці мусульманського Дагестану Махачкалі. Там агресивно налаштовані чоловіки ввечері 29 жовтня захопили аеропорт Махачкали в пошуках євреїв, які начебто прилетіли з Ізраїлю.

ТСН.ua зібрав реакцію світу, української влади та самого Ізраїлю на хвилю антисемітизму у Росії.

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Реакція на масові заворушення України

Пізно ввечері 29 жовтня український президент Володимир Зеленський відреагував на антиізраїльські протести у Дагестані. Він зауважив, що цей випадок не поодинокий в РФ. Це "культура ненависті до інших народів".

"За останній рік російський міністр закордонних справ дозволив собі низку антисемітських висловлювань. Російський президент також використовував антисемітські образи. Для російських пропагандистів на офіційному телебаченні риторика ненависті є звичною справою. Навіть нинішня ескалація на Близькому Сході спричинила антисемітські заяви російських ідеологів", - йдеться на сторінці президента у X.

За його словами, російський антисемітизм і ненависть до інших націй "системні та глибоко вкорінені".

У РНБО вважають, що антисемітиські заворушення у Махачкалі в Дагестані, найімовірніше, розширюватимуть географію на території Російської Федерації. Секретар Ради національної безпеки і оборони та оборони України Олексій Данілов зазначив, що зараз фіксується тенденція антиізраїльської позиції з боку політичного керівництва Росії.

"Диктатура, фашизм і російський нацизм завжди крокують поруч з антисемітизмом: події в Махачкалі, обійми з ХАМАС, заборона діяльності СОХНУТ, брудні жарти Путіна про євреїв - тенденція, що набирає силу, офіційної антиізраїльської позиції Кремля", - наголосив він.

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А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що у Росії "хаосу буде ще більше".

"Передумови, які були сформовані десятиліттями неправильної, "псевдоасимілятивної" політики, толерування беззаконної поведінки агресивних режимів, що порушують глобальні правила, та явного загравання з російськими планами "змінення світового порядку", призвели до сьогоднішніх сумних наслідків і трагедій", - написав він у себе на сторінці у телеграм.

Антиізраїльські заворушення у російському Дагестані / Фото: Associated Press

Напруженість у Росії зростає - НАТО

Директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс, коментуючи події у дагестанському аеропорту, заявив, що напруженість у Росії зростає. За його словами, сутички - це один із проявів радикалізації російського суспільства.

"Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, хто загинув в Україні", - сказав він.

Однак Сартс вважає, що російська влада буде придушувати такі прояви своїх громадян, бо заворушення не вигідні Кремлю.

"Кремлю і центральній владі ніщо не загрожує, але з точки зору логіки авторитарної системи такі прояви – щось таке, чого допускати не можна, бо події можуть зайти непередбачувано далеко", - цитує його Delfi.

У столиці російського Дагестану противники Ізраїлю захопили міжнародний аеропорт

У Єврокомісії засудили антисемітські акції

У Єврокомісії "рішуче засудили" антисемітські погроми в міжнародному аеропорту Махачкали із пошуком євреїв.

"Ми у найрішучіший спосіб засуджуємо будь-який антисемітизм. Європейська комісія вжила багато кроків, аби підтримати боротьбу з антисемітизмом. Я впевнений, що у цьому не може бути жодних сумнівів", - сказав речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер під час брифінгу 30 жовтня.

У США закликали владу Росії гарантувати безпеки ізраїльтянам

Спецпосланниця США з боротьби проти антисемітизму, дослідниця Голокосту Дебора Ліпштадт звернулася до російську владу та закликали гарантувати безпеку громадянам Ізраїлю.

"Сполучені Штати підтримують Ізраїль і всю єврейську громаду, оскільки ми бачимо сплеск антисемітизму в усьому світі. Немає жодних виправдань для нападу на євреїв або участі в підбурюванні антисеміту будь-де", - написала вона на сторінці у X.

А речниця Ради національної безпеки США Адрієнн Уотсон наголосила, що США "однозначно підтримують всю єврейську громаду, оскільки є свідками всесвітнього сплеску антисемітизму".

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Реакція Ізраїлю на переслідування своїх громадян

Канцелярія прем'єр-міністра і Міністерство закордонних справ Ізраїлю "серйозно ставляться" до масових заворушень у Росії, які прокотилися Дагестаном.

"Ізраїль серйозно ставиться до спроб завдати шкоди ізраїльським громадянам і євреям де б то не було. Очікуємо, що російські правоохоронні органи будуть підтримувати безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв і рішуче діяти проти учасників заворушень і диких підбурювань проти євреїв та ізраїльтян", - цитують заяву The Times of Israel.

Антисемітизм є неприйнятним - прем'єр Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прокоментував антиізраїльські протести у Росії. Він заявив, що "антисемітизм є неприйнятним".

"Сцени з аеропорту Махачкали в Росії викликають глибоке занепокоєння. Антисемітизм є неприйнятним. Ненависть – у всіх її формах – неприйнятна. І крапка. Ми повинні стояти разом проти неї – де б і коли б вона не виникала", – написав політик у Twitter (X).

Нагадаємо, ми розповідали, чому погроми в аеропорту Махачкали – це лише початок і чому справа не лише у війні Ізраїлю проти ХАМАС.

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