Єврейські "погроми" в Росії: все, що відомо про масові заворушення по країні (фото, відео)

У неділю, 29 жовтня, на території Північно-Кавказького федерального округу РФ, де проживає багато мусульман, відбулися антиізраїльські акції. Росіяни почали вимагати, аби євреїв виселили з країни, а також заборонили в'їзд громадянам Ізраїлю.

Що відбувається у РФ станом на ранок 30 жовтня, яка ситуація у Дагестані і кого звинувачує російська влада у протестах.

Де прокотилися антисемітські протести

Радикальні дії було зафіксовано в Дагестані, Кабардино-Балкарії та Карачаєво-Черкесії.

За даними міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, у місті Нальчику, яке є столицею Кабардино-Балкарії, невідомі підпалили недобудований єврейський культурний центр та на стіні написали "смерть яхудам" ("яхуд" - арабською "єврей").

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А у Карачаєво-Черкесії відбувся масовий мітинг із закликами вигнати усіх євреїв із регіону. Перед будинком уряду зібралося близько 500 людей. Вони звернулися до влади з вимогою не пускати до себе біженців з Ізраїлю, які втікають від війни. А потім почали вимагати виселити всіх євреїв з республіки .

Найскладніша ситуація - у Дагестані. Там радикально налаштовані люди захопили міжнародний аеропорт, влаштували погроми, шукаючи євреїв. Внаслідок чого постраждали люди: це цивільні та правоохоронці.

Антиізраїльські заворушення у російському Дагестані

Мітингувальники захопили аеропорт у Махачкалі

У неділю, 29 жовтня, агресивно налаштовані люди зламали огорожу в аеропорту столиці Дагестану Махачкали та прорвалася до терміналу. Там вони чекали на рейс із Тель-Авіва, яким начебто повинні прилетіти біженці. У руках вони тримали прапори Палестині та вигукували антисемітські гасла.

Згодом агресивні люди вибігли на льотне поле та почали перевіряти усі літаки. Вони розгойдували поліцейські автівки і поводилися вкрай зухвало. Через деякий час до аеропорту викликали спецпризначенців. Розлючений натовп вдалося витіснити зі злітно-посадкової смуги. Також практично всіх вдалося вивести з будівлі аеропорту на площу, де вони влаштували антиізраїльський мітинг.

Через заворушення "Росавіація" заявила про тимчасове закриття аеропорту у Махачкалі у зв’язку із “проникненням невідомих осіб".

У столиці російського Дагестану противники Ізраїлю захопили міжнародний аеропорт

Внаслідок масових заворушень в аеропорту столиці Дагестану постраждали люди

За даними пропагандистів, під час акцій, спрямованих проти ізраїльтан, в дагестанському аеропорту постраждало понад 20 осіб. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я республіки, потерпілі зазнали травм, ступінь їх тяжкості встановлюється. У відомстві уточнили, що внаслідок заворушень в аеропорту Махачкали, є постраждалі серед поліцейських та цивільних, 10 осіб перебувають у стаціонарах, 2 – у вкрай тяжкому стані.

Під час протестів аеропорт у Махачкалі досить сильно постраждав - розгромлені склади, розграбовані магазини. Оргтехніка та обладнання торгових залів та галерей, а також комп'ютери та касові апарати зламані чи вкрадені. Голова регіону Меліков заявив, що весь функціонал аеропорту Махачкали буде відновлено протягом 2-3 днів.

Станом на ранок 30 жовтня аеропорт перебуває під контролем органів правопорядку.

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У Росії в антиізраїльських заворушеннях звинувачують Україну

Росія безпідставно звинуватила в масових заворушеннях у Дагестані Україну. Голова регіону Меліков заявив, що нібито акціями протесту в аеропорту Махачкали "керували" з території України. Які факти могли про це свідчити - він, очевидно, не навів.

Російські пропагандисти із посиланням на Міністерство внутрішніх справ поінформували, що участь у заворушеннях взяли понад 150 мітингувальників, 60 з них вже затримано поліцією.

Управління Слідчого комітету РФ у Дагестані порушило кримінальну справу за статтею про масові заворушення.

"Голова Слідчого комітету Росії доручив керівнику СУ СК Росії у Республіці Дагестан Бєляєву Д. В. встановити всі обставини злочину, його учасників та організаторів, давши їх діям всебічну правову оцінку. Хід та результати розслідування поставлені на контроль у центральному апараті відомства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розповідали, що відбувалося всередині літака, коли в аеропорту столиці Дагестану спалахнули заворушення.

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