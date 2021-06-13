"Євро-2020": футбольна форма національної збірної України стала найрезонанснішим поєдинком із Росією

Футбольна форма національної збірної України - раптом стала найрезонанснішим поєдинком із Росією - ще до початку Євро-2020.

Красиві футболки, які ще не встигли до пуття з'явитися в магазинах - а їх уже розмітають, як гарячі пиріжки. Сині, жовті або білі. Але ключове - на грудях - із картою всієї України! Разом - із нашим Кримом. А ще - з гаслами "Слава Україні!" - на спині. І "Героям слава!" - зсередини. Така - офіційна форма нашої футбольної збірної - на цьогорічному Євро-чемпіонаті.

Про це 13 червня йдеться в сюжеті ТСН. Тиждень.

Кожен її елемент - давно й ретельно узгоджений бюрократами УЄФА: згідно з усіма вимогами і процедурами. Аж поки від українського Криму і наших гасел на формі - російська пропаганда і кремлівські чини буквально "вибухнули".

Футбольна форма національної збірної України - раптом стала найрезонанснішим поєдинком із Росією - ще до початку Євро-2020. Мовою ультиматумів і погроз - Кремль зажадав від футбольних євро-чиновників прибрати з нашої мапи Крим - і позбутися гасел. Особливо - гасла "Героям слава!".

І це при тому, що за допінгові скандали - сам російський спорт узагалі дискваліфікували і позбавили права на національну символіку та виступи під російським прапором. Скрізь. Навіть на Олімпійських іграх. Але чомусь УЄФА - зробила виняток для Євро-2020. І двоголовий птах, і стилізований триколор на російській формі - футбольних функціонерів цілком задовольнив. Мабуть, розгадка - в головному спонсорі: ним став "Газпром".

Увесь цивілізований світ - і спортивний, і політичний - став на бік України. Амбасади Сполучених Штатів, Британії та Канади - вдягли нашу форму - на знак безапеляційної підтримки.

Утім, УЄФА таки зажадало змінити форму нашої збірної, і Україна - завмерла в очікуванні остаточного рішення. Тепер уже відомо - знайдено компроміс. Гасло "Героям слава!" на внутрішній частині комірця - прикриють: тільки на час гри. Але - і "Слава Україні!", і "Героям слава!" - залишаються на мільйонних тиражах уже пошитої форми української збірної! Ніде в світі - не буде заборони на вільний продаж цих футболок. І продавати їх - з офіційними футбольними символами нашої держави - змушені будуть і в Росії.

Про підводні камені цих переговорів у штаб-квартирі УЄФА - у відео в сюжеті.

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