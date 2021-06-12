Євро-2020: як Україна і УЄФА досягли компромісу щодо дизайну нової форми

Вболівальникам форма дуже подобається. У соцмережах навіть створили рамку з забороненим написом на комірці, а з полиць перша партія вже розлетілася.

Українську футбольну форму змінять, але тільки для футболістів, і лише на Євро-2020. Українська асоціація футболу домовилася з УЄФА про компроміс. Під тиском Росії там вимагали замалювати напис "Героям слава" на всіх багатотисячних тиражах. В Україні знайшли спосіб закрити рядок так, щоби ще раз нагадати, що Крим — це Україна.

У чому наші хлопці завтра зіграють свій перший матч, йдеться 12 червня у сюжеті ТСН.19:30.

На формі української збірної тепер буде на один півострів більше. Саме картою суверенної України прикриють напис, який так обурив росіян. Як нам пояснили в Асоціації футболу, це має виглядати десь так — нашивки з мапою гербом та написом "Слава Україні" саме виготовляють і вночі мають доправити до Амстердаму, де наші футболісти готуються до свого першого матчу проти збірної Нідерландів. Зображення надихатиме хлопців зсередини — зовні нічого у формі не зміниться. Таким чином, Москва, яка спершу вимагала прибрати Крим спереду футболки, отримає ще одне нагадування про український півострів — вже на комірці.

Євро-2020: УАФ І УЄФА досягли компромісу щодо дизайну форми української збірної

Українська збірна провела останнє тренування перед завтрашнім матчем, сьогодні зранку команда Шевченка вийшла на традиційну прогулянку. Скандал із формою на підготовку не вплинув.

Вболівальникам форма дуже подобається. У соцмережах навіть створили рамку з забороненим написом на комірці, а з полиць перша партія вже розлетілася.

Результат складних переговорів з УЄФА у Facebook озвучив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко: "На мільйонних тиражах вже виготовленої форми національної збірної України зберігаються гасла: "Слава Україні" та "Героям слава". Ніде у світі не буде заборони на вільний продаж футболок з офіційними футбольними символами нашої держави".

Це означає, що саме у такому вигляді, з усіма написами і тимчасово окупованими територіями, футболка має бути доступною всім вболівальникам і у всіх офіційних крамницях Євро. Зокрема у тій, що у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо:

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора: у російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України.

нову екіпіровку збірної України. УЄФА заявила , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає жодних підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає жодних підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020. Утім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава".

Українська асоціація футболу (УАФ) вела переговори з УЄФА, щоб залишити патріотичне гасло. Виконком Української асоціації футболу затвердив гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" офіційними футбольними символами України.

гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" офіційними футбольними символами України. У підсумку, УЄФА зобов'язав збірну України прикрити напис "Героям слава!" на футболках під час Євро-2020. Президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що гасло "Героям слава" буде розміщене на внутрішньому боці футболки всередині карти України.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання