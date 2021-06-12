Євро-2020: як Україна і УЄФА досягли компромісу щодо дизайну нової форми

Вболівальникам форма дуже подобається. У соцмережах навіть створили рамку з забороненим написом на комірці, а з полиць перша партія вже розлетілася.
Українську футбольну форму змінять, але тільки для футболістів, і лише на Євро-2020. Українська асоціація футболу домовилася з УЄФА про компроміс. Під тиском Росії там вимагали замалювати напис "Героям слава" на всіх багатотисячних тиражах. В Україні знайшли спосіб закрити рядок так, щоби ще раз нагадати, що Крим — це Україна.
У чому наші хлопці завтра зіграють свій перший матч, йдеться 12 червня у сюжеті ТСН.19:30.
На формі української збірної тепер буде на один півострів більше. Саме картою суверенної України прикриють напис, який так обурив росіян. Як нам пояснили в Асоціації футболу, це має виглядати десь так — нашивки з мапою гербом та написом "Слава Україні" саме виготовляють і вночі мають доправити до Амстердаму, де наші футболісти готуються до свого першого матчу проти збірної Нідерландів. Зображення надихатиме хлопців зсередини — зовні нічого у формі не зміниться. Таким чином, Москва, яка спершу вимагала прибрати Крим спереду футболки, отримає ще одне нагадування про український півострів — вже на комірці.
Українська збірна провела останнє тренування перед завтрашнім матчем, сьогодні зранку команда Шевченка вийшла на традиційну прогулянку. Скандал із формою на підготовку не вплинув.
Вболівальникам форма дуже подобається. У соцмережах навіть створили рамку з забороненим написом на комірці, а з полиць перша партія вже розлетілася.
Результат складних переговорів з УЄФА у Facebook озвучив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко: "На мільйонних тиражах вже виготовленої форми національної збірної України зберігаються гасла: "Слава Україні" та "Героям слава". Ніде у світі не буде заборони на вільний продаж футболок з офіційними футбольними символами нашої держави".
Це означає, що саме у такому вигляді, з усіма написами і тимчасово окупованими територіями, футболка має бути доступною всім вболівальникам і у всіх офіційних крамницях Євро. Зокрема у тій, що у Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо:
- Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора: у російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України.
- УЄФА заявила, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає жодних підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.
- Утім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава".
- Українська асоціація футболу (УАФ) вела переговори з УЄФА, щоб залишити патріотичне гасло. Виконком Української асоціації футболу затвердив гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" офіційними футбольними символами України.
- У підсумку, УЄФА зобов'язав збірну України прикрити напис "Героям слава!" на футболках під час Євро-2020. Президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що гасло "Героям слава" буде розміщене на внутрішньому боці футболки всередині карти України.