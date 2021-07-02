Євро-2020: як збірна України готується до матчу та які настрої зараз панують у Римі

Євро-2020: як збірна України готується до матчу та які настрої зараз панують у Римі

Футболісти і вболівальники активно готуються до двобою.

Україна – Англія: до чвертьфінального матчу Євро-2020 залишається доба. Українські та англійські фани намагаються прорватися через закриті італійські кордони. Уряд Італії і досі обмежує в'їзд до країни через епідемію коронавірусу. Проте без підтримки не залишимось: офіційно на території Італії проживають 240 тисяч українців, а британців - у 8 разів менше.

Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

Українська збірна у Римі на полі олімпійського Центру підготовки відновлюється після виснажливого поєдинку зі шведами і готується дати бій англійцям. Перед чвертьфіналом футболісти перейшли на українську. Руслан Малиновський, родом із Житомира, та Георгій Бущан із Одеси демонструють журналістам з УЄФА свій рівень солов'їної.

Дописувачі під відео називають перехід на українську перемогою. Українська діаспора в Італії шаленіє від захвату. Вона має стати основною фан-силою на стадіоні у Римі. Свої децибели українські вболівальники видали напередодні біля готелю, зустрічаючи збірників. До італійської столиці вже прорвалися дружини футболістів. Свої переможні світлини публікують у соцмережах. А італійський уряд наполегливо закликає англійських фанів не їхати до Рима. УЄФА анулювала щойно куплені квитки вболівальникам з Англії. Ті обурюються і влаштовують патріотичний макіяж у Лондоні. Жителі багатоквартирного будинку завішують свої оселі прапорами із хрестами Святого Георгія.

Новини України: збірна та вболівальники готуються до чвертьфінального матчу "Євро-2020"

Натомість футболісти збірної Англії перекваліфіковуються у волейболістів. Гра у басейні – це відновлення сил після переможного матчу з німцями. Англійців вважають фаворитами, вони ще не програли жодного матчу на цьому євротурнірі. Це буде восьме протистояння між Англією та Україною. Наша збірна виграла лише один матч, чотири програла. Проте залишаючись голодними до перемог, можна робити дива.

Про те, які настрої зараз панують у Римі, де вже завтра гратиме українська збірна, докладно розпитали журналістку Ярину Грушу.

- Ярино, які очікування перед грою?

- Рим тимчасово перетворився на анклав українських футбольних вболівальників, які з усіх куточків Італії (Флоренції, Мілана, Неаполя) їдуть підтримати збірну України в матчі однієї четвертої Євро-2020 проти Англії. Ні для британських, ні для українських футбольних фанів Італія не зробила винятків, навідміну від Румунії, тому наша збірна розраховуватиме тільки на підтримку українців, які проживають на території Італії або Європи. 2500 квитків для українського сектору ціною від 60 до 300 євро буквально розітаються з сайту УЄФА. Для того, аби потрапити на стадіон, необхідно мати з собою негативний тест на коорнавірус або довідку про подвійну вакцинацію. Для тих, хто не зможе потрапити на стадіон - в центрі міста розмістили зручні фан-зони, куди можна потрапити безкоштовно, але за попередньої реєстрації, оскільки кількість місць обережена.

Завтра о 17:00 українські та італійські вболівальники організовують ходу від фан-зони до стадіону. Шиють прапори, купують барабани і не бояться спеки, яка цими днями пече Рим. Буквально годину тому збірна виїхала з готелю, де їх вітали не тільки українські, а й італійські фани з вигуками: Форца Шева! Вперд Шево, на вечірнє тренування та передматчеву пресконференцію.

Новини світу: які настрої зараз панують у Римі, де гратиме збірна України

Нагадаємо, українська Прем’єр-ліга визначила найкращих у різних номінаціях за підсумками сезону-2020/21. Майже всі нагороди дісталися представникам "Динамо".

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