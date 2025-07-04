Євро по 50 – чим це небезпечно для українців: відповіді на 8 головних запитань

Курс євро йде вгору / © ТСН

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Курс євро досяг небачених значень: майже 50 гривень за одиницю, долар при цьому практично стабільний. Багатьох українців хвилює ситуація, що склалася, бо чим дорожча євровалюта, тим вищі ціни на імпортні товари з Європи: продукти, пальне тощо.

Експерти сайту ТСН.ua дали відповіді на 8 головних питань: чому євро наразі став такий дорогий, коли зупиниться його курс, чи стане євровалюта дешевшою, що буде після цього з доларом і цінами в Україні та інші.

Своїми думками поділилися заслужений економіст України член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

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1. Чому дорожчає євро?

Олег Пендзин (О.П.).

Євровалюта дорожчає тому, що дешевшає долар. Наразі за один євро дають 1 долар 18 центів, таке було востаннє у 2020 році. До цього призвела "цікава", якщо не сказати гірше, економічна політика президента США Дональда Трампа. Зокрема: намір встановити 50% ввізне мито на європейські товари, зменшити податки для корпоративного бізнесу, що призведе у наступному році до зростання зовнішнього боргу США на 3,8 трильйони (!) доларів. Все це похитнуло довіру до американського долара.

Інвестори почали активно виходити з цінних паперів США, акцій американських компаній, доларових депозитів і вкладатися у другу за значенням світову валюту – це євро, що підняло її вартість щодо долара. А в Україні, нагадаю, курс гривні прив'язаний до долара. Наприклад, один долар коштує 42 грн. Якщо котирування пари долар/євро становить 1,1, то євро коштуватиме 46,2 грн. А якщо котирування становить 1,2, то при курсі долара 42 грн євро коштуватиме уже 50,4 грн. Вважаю, що цей рубіж буде скоро подолано.

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Андрій Шевчишин (А.Ш.).

Нагадаю: перед виборами Трампа співвідношення долар/євро впало з 1,10-1,12 до 1,02, після його інаугурації почалося стрімке збільшення цього співвідношення. Наразі вже маємо 1,18, тобто євро з початку року подорожчав до долара на 13%, і це не межа. Головні причини знецінення долара – протекціоністські дії адміністрації США – високі ввізні мита, зміни у податковій політиці на користь великого бізнесу, фактичне бажання підпорядкувати президентові незалежну Федеральну резервну систему США (аналог центробанку інших країн – Авт.). У сукупності це менше ніж за півроку призвело до значного виведення європейського капіталу з Сполучених Штатів, зростання зовнішнього боргу США до 37 з гаком трильйонів доларів. Лише на його обслуговування, тобто на виплату відсотків, країна змушена витрачати понад трильйон доларів щороку. І цей борг збільшуватиметься. Переорієнтація світових фінансових ринків – головна причина ослаблення долара.

2. Чи вплинув сезон відпусток в Україні на подорожчання євро, бо українці їдуть відпочивати у країни ЄС, і через це попит на євро у нас зростає?

О.П.

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Сезон відпусток жодним чином не вплинув на курс євро в Україні. По-перше, за кордоном тепер відпочиває набагато менше українців. По-друге, вони відпочивають здебільшого у країнах, де євро не є національною валютою: це Болгарія, Словенія, Чорногорія, Туреччина, Єгипет. Тобто розрахунок можливий або у місцевій валюті, або у дешевших, ніж євро, доларах.

А.Ш.

Вплив дуже незначний, кілька десятків копійок. Він має спекулятивний характер і пов’язаний не лише з курортним сезоном, а й з тим, що попит на готівковий євро з боку населення в Україні постійно зростає вже кілька місяців поспіль.

3. Чи можливий відкат курсу євро і з яких причин?

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О.П.

Він невідворотний, бо закони ринку ніхто не може скасувати. Сильний євро протягом тривалого часу призведе до погіршення торгового балансу ЄС і рецесії (падіння) європейських економік, які є експортоорієнтовані, перш за все на США. Через зниження доходів зменшиться здатність європейців купувати американські товари. Тому навіть для США слабкий долар вигідний тільки певний нетривалий час.

А.Ш.

Фінансовий ринок циклічний і динамічний, тому відкат курсу євро буде. Наразі чекаємо 9 липня, коли спливає термін для введення нових ввізних мит з боку США до європейських товарів.

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4. Коли може статися відкат і до якого рівня?

О.П.

На сьогодні є три рівно ймовірні сценарії, всі вони пов’язані з 9 липня, датою, коли закінчується відтермінування введення нових ввізних мит з боку США до європейських товарів. Перший – мита у 50% почитають діяти. У відповідь центробанк ЄС застосує певні фінансові інструменти, аби знизити співвідношення пари долар/євро оціночно до 1,10. В Україні при нинішньому офіційному курсі долара у 41,8 грн євро подешевшає до 46 грн, тобто на 3,6-3,8 грн. Другий – введення мит знову буде відкладено на два місяці. Євро продовжить дорожчати, і в Україні курс перевищить 50 грн/євро. І третій сценарій – мита буде наразі встановлено на рівні 10-12%, а не 50%. Співвідношення долар/євро знизиться десь до 1,14-1,15 долара за євро, і, якщо курс гривні до долара не зміниться, або зміниться незначно, то курс євро в Україні опуститься до 47,6-48 грн.

А.Ш.

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Якщо представники США і ЄС домовляться, що мита будуть помірними, приміром, 20%, то котирування пари долар/євро повернеться до рівня нижче 1,15. В інших випадках – високі мита, чергове перенесення дедлайну по митах – євро продовжить дорожчати до долара, можливо до 1,25. Тоді в Україні курс євро може зрости до 52 грн/євро.

5. Які наслідки можливого подешевшання євро для українців?

О.П.

Населення майже не має заощаджень у євровалюті. Бо відсотки по євродепозитах складають менше 1% річних, а маржа між курсами купівлі і продажу євро значна, близько гривні. Євро переважно купують як засіб розрахунку у ЄС. Тому суто арифметично можна буде заощадити на купівлі євровалюти.

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А.Ш.

Дорогий євро прискорює інфляцію в Україні, бо понад 50% торгових операцій з ЄС у нас здійснюються у євро. Нагадаю: у нас митні та акцизні платежі здебільшого стягуються у євро. Послаблення євро до долара сприятиме зниженню інфляції в Україні.

6. Що може бути в Україні з курсом долара, коли євро подешевшає?

О.П.

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Прогнозую, що Нацбанк у цьому випадку девальвує гривню до 42,5 грн/долар, а до кінця літа можливо і до 43 грн. При найоптимальнішому для нас співвідношенні долар/євро на рівні 1,1 ціна євро становитиме від 46,8 до 47,3 грн.

А.Ш.

Сезонно липень супроводжується повільним послабленням гривні. Однак нинішній липень буде місяцем накопичення інформації й переоцінки ситуації. У випадку стабілізації і відкату котирувань пари долар/євро на світовому ринку, Національний банк України може девальвувати гривню до 42,7 грн/долар, тобто на одну гривню у порівнянні з теперішнім офіційним курсом.

7. Що буде в Україні з цінами на товари є Європи, якщо курс євро знизиться?

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О.П.

Ціни навряд чи зменшаться. Вже не раз були приклади того, що ціна імпортних продуктів і товарів широкого вжитку не має зворотньої еластичності. Можливі лише окремі акційні зниження цін на неходові позиції. Утім, ймовірне подешевшання пального, якщо за цей час не зростуть світові ціни на нафту і нафтопродукти.

А.Ш.

Якщо євро на тривалий час подешевшає на 2-4 гривні, то можливе зниження ціни на імпортні продукти з ЄС тощо через конкуренцію. Що потягне за собою подешевшання продукції українських виробників.

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8. Чи варто зараз купувати або продавати євровалюту?

О.П.

Купувати євро варто лише як засіб розрахунку за кордоном. А продавати можна, якщо євро були придбані не пізніше, ніж рік тому, коли курс був 40-40,5 грн/євро. Продаж у цьому випадку дасть прибуток не менше 20% річних, це вище, ніж дохід від ОВДП і гривневих депозитів. Ці кошти краще не проїсти, а інвестувати у гривневі інстументи – ОВДП або депозити.

А.Ш.

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Найближчим часом краще утриматися від будь яких операцій з євровалютою без нагальної потреби.

Висновки:

Курс євро понад 50 грн за одиницю можливий найближчим часом;

Протягом місяця-трьох євро, ймовірно, подешевшає на 2-3 гривні, не більше;

Якщо євро подешевшає, то долар в Україні може подорожчати;

Дорогий євро прискорює інфляцію в Україні і навпаки;

Наразі краще купувати євро лише для розрахунків за кордоном;

Як інструмент для збереження заощаджень євровалюта малоперспективна.