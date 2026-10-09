Брюссель готовий прискорити виплати кредиту та залучати G7 / © Associated Press

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Єврокомісія може прискорити виплату багатомільярдної позики Україні від ЄС. Йдеться про транші, заплановані на наступний рік. Про це заявив єврокомісар з економіки після засідання міністрів фінансів Євросоюзу.

Посадовець підтвердив: наступного, 2027 року, Україні загрожує значний дефіцит фінансування. Брюссель готовий випереджати власний графік виплат, щоб тримати охоплену війною країну на плаву. Та лише цих коштів, визнають у ЄС, не вистачить.

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Який план розробляють у Європі — в матеріалі кореспондентки «Радіо Свобода» в ЄС Зоряни Степаненко спеціально для ТСН.

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Фінансові виклики та зростання вартості війни

Україна готується до складної зими. Та після неї постануть інші виклики — фінансові. Потреби України в додаткових коштах стали однією з головних тем засідання міністрів фінансів країн ЄС.

Росія воює дедалі інтенсивніше. Зростає кількість жертв серед цивільного населення України, а також її економічні втрати. Страждають галузі, які забезпечували охоплену війною країну валютними надходженнями — металургія та агроекспорт, адже морський експорт фактично заблоковано.

Міністр фінансів України нещодавно в Брюсселі заявив, що вперше від початку повномасштабної війни податкові та митні органи не виконають план надходжень до бюджету. Вартість війни для Києва і його партнерів зростає.

Ситуацію, за оцінками Києва та Брюсселя, цього року більш-менш вдасться врегулювати. Але вже наступного, 2027-го, фінансова проблема постане з новою гостротою. Її профільний український урядовець оцінює майже в 70 мільярдів євро — це й бюджетні потреби, й оборонні.

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У Єврокомісії визнають: дефіцит фінансування значний. Через це Брюссель заявляє про готовність прискорити виплати з уже погодженої багатомільярдної позики для України наступного року та закликає інших партнерів мобілізувати підтримку.

«Ми вже домовилися, власне, про те, щоб перенести виплати за кредитом Ukraine Support Loan на більш ранній період 2027 року. Водночас ми шукаємо інші джерела фінансування та працюємо з міжнародними партнерами. Вони демонструють готовність долучатися і надавати додаткове фінансування. Також низка країн НАТО пообіцяли Україні суттєву військову підтримку. І важливо, щоб вона матеріалізувалася та була фактично надана», — наголосив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

Сценарії перекриття дефіциту: від МВФ до російських активів

Дипломати ЄС у спілкуванні з «Радіо Свобода» називають кілька можливих варіантів, як залатати дірку у фінансуванні України 2027 року:

Збільшення двосторонньої допомоги: розширення підтримки від держав-членів ЄС, а також інших учасників «Групи семи» (G7). Багато країн Євросоюзу вказують на G7, прагнучи розділити фінансовий тягар. Кредитування МВФ: спільно з Україною Міжнародний валютний фонд наразі оцінює її потреби на наступний рік. Проте ця цифра є динамічною і регулярно змінюється. Спільні запозичення ЄС: запозичення під гарантії бюджету Євросоюзу. Тільки за цією схемою погоджували кредит ЄС на 90 мільярдів євро на цей і наступний роки.

Водночас деякі держави-члени закликають повернутися до дискусії про використання заморожених російських активів, більша частина яких зберігається в Бельгії.

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План використати ці активи для допомоги Україні торік провалився через заперечення бельгійського прем’єра. Дипломати, поінформовані про настрої всередині ЄС, наразі не бачать ознак, що зараз їх вдасться подолати. Позиція Бельгії залишається незмінною, оскільки країна не бачить готовності інших членів ЄС розділити з нею потенційні фінансові ризики.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Київ паралізований КОЛАПСОМ! Нові переговори у США з Україною! | ТСН 20:00 9 жовтня

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