Європа горить: неймовірна спека спровокувала масштабні лісові пожежі у п'яти країнах

Неймовірна спека, місцями до 44 градусів, спричинила масові пожежі в Європі. Горять Франція, Іспанія, Португалія, Хорватія та Греція. Вогонь знищує великі площі лісів, будинки, загинули люди.

Через надзвичайно спекотну погоду Європа потерпає від лісових пожеж. Горить у Франції, Іспанії, Португалії, Хорватії та Греції.

Про це 14 липня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На заході Іспанії екстрено довелося евакуювати майже пів сотні дітей з літнього табору. Вогонь уже знищив чотири тисячі гектарів лісів. Метеорологи кажуть, наразі +44 за Цельсієм – це температурний пік, далі ставатиме трішки прохолодніше.

Критична ситуація й у сусідній Португалії. Сонце майже повністю висушує усю країну. Боротися з вогнем стає дедалі складніше.

Подолати стихію намагаються й у Греції. Горять ліси на острові Самос. Двоє вогнеборців – грек й румун - загинули. Вони летіли на гелікоптері, який допомагав гасити пожежі. Утім поки що за невідомих причин той упав у море. Двох інших пожежників – громадян Молдови, які були на борту, вдалося врятувати.

У Хорватії кажуть, після 20-годинної боротьби з вогнем його таки вдалося зупинити усього за кілька кілометрів від туристичного міста Водице. Зі стихією боролися як пожежники, так й армійці та волонтери. Однак усе ж полум’я знищило зо два десятки будинків.

Європа горить: спека спровокувала масштабні лісові пожежі

Раніше повідомлялося, що у Сибіру не можуть приборкати лісові пожежі через нестачу військових, яких відправили на війну до України.

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