"Європа ніколи не прийме імперіалістичної політики Кремля" – Урсула фон дер Ляєн

Європа ніколи не прийме імперіалістичної поведінки Кремля, який рік тому розпочав повномасштабну війну проти України. Дії російського диктатора Володимира Путіна підривають міжнародне право. Партнери мають продовжувати підтримку України у боротьбі з російською агресією.

Про це 18 лютого заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє власна кореспондентка ТСН.ua Христина Зеленюк.

"Це дуже важливо, що ми дуже чіткі щодо того, чим є ця російська війна. Це про путінські імперіалістичні плани. І це абсолютно неприйнятно. Ми ніколи нізащо не погодимося з цієї імперіалістичною війною. Ми ніколи нізащо не приймемо, що Путін підриває міжнародне право, яке нас захищає. І ми ніколи не приймемо, що сьогодні ви можете відправити танки через кордон, щоб вторгнутися до іншої країни", - заявила президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що рік тому Сполучені Штати Америки почали робити щось безпрецедентне, коли оприлюднили розвіддані про можливе вторгнення Росії до України.

"Вони взяли свою розвідувальну інформацію й виклали це в публічний простір. Це дало нам раннє попередження. І мій кабінет в Єврокомісії почав роботу з Білим домом та Мінфіном вже у грудні над потенційними санкціями у випадку, якщо Росія вторгнеться в Україну. Звичайно, ми всі сподівалися, що цього ніколи не станеться, що нам ніколи не доведеться застосовувати ці санкції. Імперіалістичні плани Путіна повністю проваляться. Україна має змогу перемогти. І зараз дійсно час пришвидшитися, пришвидшити виробництво боєприпасів, яких потребує Україна", - наголосила вона.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 лютого, у столиці Баварії розпочалася триденна 59-та Мюнхенська конференція з безпеки. Минулорічна Мюнхенська конференція відбувалася лише за за кілька днів до початку повномасштабного російського вторгнення. Тоді, 19 лютого, Володимир Зеленський особисто взяв у ній участь і попередив світ про небезпеку.

Під час виступу на конференції президент Зеленський заявив, що Росія досі має потенціал для знищення України, тож будь-яке зволікання з постачанням зброї для України є помилкою.

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