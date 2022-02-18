Європа потерпає від убивчих циклонів, а на Британію ще й суне найгірший шторм за кілька десятиліть

Сотні тисяч осель по всій Європі знеструмлені.

Буря десятиліття: Європа знемагає від циклонів, що забрали щонайменше 5 життів, але шторм, що слідом за ними зараз насувається на Британію, називають ще небезпечнішим.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Пасажири парома в Гамбурзі вціліли дивом. Потужна хвиля пробила захисне скло. Одну людину ушпиталили, інші відбулися переляком. Сезон штормів для лютого - звичне явище у Центральній та Північній Європі, але останні роки стихія куди потужніша.

В Німеччині загинуло троє людей - водій, якого винесло на зустрічну смугу, та двоє, завалених деревами. В Польщі на будмайданчику зірвався кран, під ним загинуло двоє.

«Вітер серйозно дув не більше хвилин п’яти, потім ми почули гучний шум і все сталося» , - кажуть свідки.

Сила вітру сягала 135 кілометрів на годину. Сотні тисяч осель по всій Європі знеструмлені. Одразу в кількох країнах - Німеччині, Чехії, Польщі зупинили залізничне сполучення в постраждалих регіонах і скасували десятки авіарейсів.

Мільйонам британців порадили не виходити з дому без зайвої потреби - з моря суне новий шторм Юніс, ще потужніший за попередні, тож в країні оголосили найвищий - «червоний» рівень небезпеки. В більшості регіонів зачинили школи і державні установи.

Метеорологи називають Юніс найгіршим штормом за кілька десятиліть і наперед порівнюють із так званим Великим штормом 1987, який забрав 22 життя в Британії і Франції.

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