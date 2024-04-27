Європа стала на захист українців: які країни не будуть депортувати військовозобов'язаних

Депортації не буде? У МВС Польщі зробили гучну заяву. А у Німеччині чоловіків з України не позбавлятимуть статусу біженців. Однак, військовозобов'язані чоловіки тимчасово не зможуть оформити закордонні паспорти та отримувати консульські послуги за кордоном. Про це “попіклувалася” влада в Україні.

Чи проситимуть “на вихід” українських чоловіків у Європі та які категорії українців таки можуть отримати закордонний паспорт, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Депортації не буде?

Депортація скасовується. У МВС Польщі повідомили, що українським біженцям продовжать захист навіть без паспорта. Польща готова продовжити захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня, зокрема для тих, хто не матиме чинних документів. Про це пише польське видання Gazeta з посиланням на заяву голови МВС Польщі Марчіна Кервінського. Ба більше, за його словами, Польща готова охороняти права українських біженців і нікому не передасть їх приватних даних, зокрема, Україні.

“Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні”, — пише Gazeta.

Що кажуть за кордоном?

Однак, раніше, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військовозобов'язаним чоловікам з України можуть не подовжити право на перебування у Польщі. Він наголосив, що “українська влада робить усе, щоб забезпечити фронт новими солдатами, адже потреби величезні”.

“Я не здивований, що українська влада робить усе, щоб закликати громадян йти на фронт. У цих громадян є обов’язки перед державою”, — зазначив міністр оборони Польщі.

За його словами українські громадяни не виконують своїх обов’язків перед своєю державою. Також міністр заявив про готовність Польщі допомогти Україні у відправленні цих громадян, якщо їм не буде продовжено право на перебування в країні.

З подібною заявою виступили і в Литві. Міністр оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що країна думає над тим, як допомогти Україні повернути чоловіків додому, але наразі спостерігатиме, як це питання вирішуватиме Польща і може взяти з неї приклад.

Єврокомісія взагалі відмовилася коментувати рішення МЗС України про обмеження консульських послуг для українців призовного віку за кордоном. Речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер повідомила Радіо Свобода, що у відомстві “взяли до відома цю інформацію”.

Представник Єврокомісії Ерік Мамер теж дипломатично уникнув прямої відповіді. Не сказали у ЄС й чи підлягатимуть депортації українські чоловіки, що опиняться на території ЄС із простроченими документами.

Хто, хто — а Німеччина перша, хто став на бік українців. Там відразу заявили, що чоловіків з України не позбавлятимуть статусу біженців. Про це сказав офіційний представник МВС Німеччини Максиміліан Калль.

Українці обурені

Водночас ані він, ані прессекретар німецького Міністерства закордонних справ не захотіли коментувати саме рішення Києва припинити консульське обслуговування українських чоловіків призовного віку, які перебувають, зокрема, і в Німеччині.

“Це суверенне рішення України, яке я не можу коментувати від імені МЗС ФРН”, — заявив представник цього відомства Крістіан Ваґнер. Однак, проблема ось в чому: під мобілізаційний закон підпадають усі без винятку чоловіки-громадяни України — і ті, хто виїхав після вторгнення Росії, і ті, хто живе за кордоном від самого народження. Тому тут і виникає питання про нібито невибірковий підхід та несправедливість. Кореспонденти “Радіо Свобода” поспілкувалися із українцями, хто наразі перебуває у Празі, Варшаві, Брюсселі та Мюнхені.

“Якщо вважають, що це стане причиною повернення українців в Україну, то не думаю. Моя думка, що радше шукатимуть певні лазівки у Європі, ніж повертатися до України. Це, звісно, сумно, але якось воно так. Реальна картина”.

“Мій паспорт готовий, він знаходиться в Україні. Мені потрібно було тільки написати заяву для його пересилки. І все”.

“Нехай спочатку позабирають тих, хто повиїжджав за кордон «з інвалідності» і таке інше. В Україну можуть повернутися ті, у кого там сімʼя, на інших, сподіватися не варто через відсутність «справедливості» щодо мобілізації”.

Примітно, що деякі нардепи також не задоволені рішенням МЗС. Ба більше навіть називають його “напівзаконним”. Таку думку висловила депутатка Соломія Бобровська в коментарі “Радіо Свобода”.

Юристи також розкритикували дії української влади. Правозахисники пояснюють, що таке рішення МЗС не зовсім коректне, оскільки закон про мобілізацію ще не набув чинності, тому посилатися на його норми і призупиняти надання консульських послуг не є правильним та порушує права людини. Юрист і правозахисник Олександр Павліченко в ефірі “Суспільного” у телемарафоні “Єдині новини” розповів, що не так із обмеженням роботи консульств для українців призовного віку, що перебувають за кордоном під час війни.

Закордонні паспорти не для всіх

Нагадаємо, що МЗС України пояснило, що запроваджені обмеження з приймання заяв на вчинення консульських дій є тимчасовими і пов'язані з нещодавно ухваленим законом про мобілізацію, який має набути чинності лише 18 травня. Виняток — заяви про оформлення посвідчень особи на повернення до України. В українських чоловіків за кордоном була остання надія отримати документи в закордонних центрах видачі паспортів. Наприклад, таких як ДП “Документ”. Однак, і тут це зробити тепер неможливо, ця компанія входить до сфери управління Державної міграційної служби України.

Ба більше, Кабмін заборонив пересилати з України за кордон паспорти для чоловіків призовного віку. Їх можна отримати тільки в Україні.

Хто може отримати закордонний паспорт

Водночас чоловіки, які, згідно з законодавством, мають право виїжджати за кордон, і надалі зможуть отримати переслані паспорти.

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