Європарламент готується визнати Росію державою-спонсоркою тероризму: що це дасть Україні

Держава-спонсорка тероризму. Цього "почесного" звання Росію готується удостоїти один із найпотужніших законодавчих органів світу - Європейський парламент. Проголосувати за відповідну резолюцію сьогодні опівдні, 23 листопада, планують у Страсбурзі.

Що дасть її схвалення Україні, в ефірі ТСН наживо розповіла кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко, яка стежила за дебатами і детально вивчила текст документа.

Так, в цій резолюції Європарламенту, поки що її проєкті, зібрані всі "плями" на російській міжнародній репутації. Від підтримки влади в Сирії, низки отруєнь до анексії Криму, а згодом і інших українських територій. Як ідеться у тексті, відновлення невиправданої агресивної війни проти України.

Тепер, зауважують, Росія загрожує безпеці всієї Європи. Удари по українських лікарнях, школах, вокзалах, смерті тисяч мирних, страти, ґвалтування, катування, викрадення, утримування в фільтраційних центрах, депортації - все це згадано в тексті проєкту резолюції. Кількість задокументованих воєнних злочинів, скоєних в Україні, наближається до 40 тисяч і це, припускають, далеко не фінал.

Росія випустила понад 4 тисячі ракет по Україні, знищивши близько 40% об'єктів інфраструктури. Це навмисні атаки, щоб тероризувати населення, вказують євродепутати. Й зауважують, що це тероризм і за визначенням Євросоюзу і Радбезу ООН та Генасамблеї. Водночас, вказують, законодавство ЄС дозволяє карати санкціями осіб, що на думку об'єднання причетні до тероризму. До речі, до списку терорганізацій пропонують додати "вагнерівців", "кадирівців" та інші збройні групи, що фінансуються з російського бюджету.

Але щоби включити туди державу - цих інструментів поки що нема в розпорядженні ЄС. Відтак Європарламент готується закликати Євросоюз і держави-члени відповідні закони розробити. Щоби було визначення держав-спонсорів тероризму та держав, що використовують ці засоби. А це, відповідно, як ідеться в проєкті резолюції, дозволить запустити обмеження проти цих країн і матиме відповідний вплив на взаємини ЄС із державами-терористами.

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Європарламент планує закликати Євросоюз і держави-члени рухатися в напрямку всеосяжної міжнародної ізоляції Росії. Не проводити, зокрема, жодних офіційних заходів на її території, обмежувати дипвідносини, закривати російські держустанови, що де-факто можуть поширювати пропаганду. Резолюція - це передусім заклик до компетентних органів ЄС. Такий сигнал, що засвідчує волю більшості делегатів країн-членів. Вона "ляже" на стіл керівництву України й Росії. В РФ, до речі, заявляли, що жодного юридичного значення такі документи не мають.

Натомість для Єврокомісії, Ради ЄС, урядів і парламентів держав-членів, ООН, ОБСЄ, Червоного Хреста, Міжнародного кримінального суду цей документ значення може мати. І в їхніх силах зробити практичні кроки, аби ізоляцію Росії поглибити.

Нагадаємо, Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористкою і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських воєнних злочинців.

Рішення було ухвалено одноголосно - усі 30 країн НАТО підтримали відповідний документ. Після цього резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО. Також зазначається, що документ містить низку важливих для України рішень – збільшення постачання Україні озброєння, розроблення конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки.

У резолюції також закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

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