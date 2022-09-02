Європейці запасаються ковдрами і вчаться вже зараз економити через газовий шантаж Росії

Як призвичаюються пересічні європейці до нових енергетичних реалій і скільки вже платять за газ та світло.

На вулиці плюс тридцять, але в Бельгії непокояться, як не замерзнути взимку, коли тепло дорожчає, йдеться в ТСН.

«У нас однокамерне вікно, а хочемо тепер поставити подвійне скло, бо інакше тепло важче втримати в будинку, а газ тепер - напрочуд дорогий, щоби його нерозважливо споживати», - каже місцевий мешканець.

У таунхаусі Єром живе з дружиною й сином, газ і світло їм коштували 150 євро - рахунки жартома називали стабільними, бо однакові впродовж десяти років. Та все змінив газовий шантаж Росії - у платіжці родини Розендаал пів року як сума чотириста. А взимку, підозрює Єром, побачить узагалі шістсот.

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«Це ж ми зараз газом майже не користуємось. А взимку - інша справа! Вдягатимемося тепліше, замовлю мамі в’язані штани. Ну, і взимку ми певні кімнати не опалюватимемо. Ті, що зазвичай опалювали», - каже власник будинку в Антверпені.

Ці звички на майбутнє, втім, певні - в родині Розендаал прижились уже: телевізор не вмикають для фону, відмовилися від другого холодильника, ощадять і на воді.

«Раніше я просто так брала, відкривала воду, мила посуд. Я могла там почекати, мити-мити-мити, поки воно не помиється, так могла мити, вимивати водою, потім я почала розуміти, що це просто дорога звичка», - каже Вікторія.

Нові енерготрадиції бельгійцям прививають і на національному рівні. Як заощаджувати, влада, що днями оприлюднила план економії, покаже на власному прикладі. «Органи державної влади зменшать опалення, використання кондиціонерів і вимкнуть світло в кожній своїй будівлі. Ми часто бачимо, як маленькі струмки стають великими річками», - каже прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо.

Росія перетворила енергоресурси на зброю, щоби тиснути на Євросоюз і спонукати до вигідних собі рішень. Цьому в Брюсселі прямо обурювалися не один раз, саме тому, аби стати більш енергонезалежними від агресорки, кожен кіловат, а таким чином - цент - зараз рахують у всіх країнах ЄС.

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У супермаркеті ввімкнений кондиціонер чи працює опалення, отже, двері мають бути зачиненими. Це новація від французького уряду. Там із Росії – п’ята частина газу. В Іспанії, приміром, десята, але і там запровадили таке правило.

З-поміж найбільш залежних - Німеччина. Третину блакитного палива отримує від країни-агресора. За крамницями там поки не стежитимуть, але температуру в державних і комунильних установах знизять. Максимум 19 градусів і монументи вночі без підсвітки. «Північний потік» міг би зараз працювати на повну потужність, але між цим стоять помилкові рішення російського уряду. Це означає, що ми не повинні розраховувати на газ, що надходить із «Північного потіку – 1». І не слід більше мати в голові цю залежність», - каже віцеканцлер Німеччини Роберт Габек.

Як і мільйони інших європейців, Єром зараз у черзі на встановлення сонячних панелей. 6500 євро, але на тлі платіжок за електроенергію, ця сума видається не такою вже й непідйомною, окупиться за три роки. До того ж, каже, зараз краще залежати від сонця, а не від Росії. І вигідніше, й надійніше. «У Росії достатньо газу, й вони ніяк не розвиваються. А ми зможемо винайти нові шляхи постачання сюди газу й електроенергії. Так що, коли Росія вичерпає свій потенціал, ми будемо далеко попереду», - переконаний чоловік.

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