Європейці запасаються лайфгаками і новаціями, як не замерзнути взимку через газовий шантаж Росії

Поки уряди країн ЄС намагаються підготуватися до зими і готують громадян до неприємних цифр у платіжках, самі європейці - теж шукають спосіб зменшити рахунки і пережити зиму, йдеться в ТСН.

"Як зекономити на електриці", "Скільки коштує робота ваших електроприладів?", "Чи варті того електричні простирадла? Експерти про те, як ви можете суттєво зекономити під час сну" - це заголовки популярних англомовних видань лише за останні кілька тижнів.

Європа готується зустрічати одну з найскладніших своїх зим. Газовий шантаж Росії, потреба переглядати способи постачання енергії та зростання цін для споживачів - реальність, з якою в ЄС вже, схоже, примирилися. Збитки для домогосподарств та економік будуть неминучими. Тож не дивно, що тема для обговорення гаряча і не лише серед старших людей.

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На популярній у молоді платформі «ТікТок» майже 60 тисяч переглядів і півтисячі коментарів збирає ролик, автор якого радить, як ефективно зекономити чимало електрики. «Розморозьте свій морозильник настільки, наскільки це можливо. Кожен додатковий міліметр льоду на 10 відсотків збільшує витрати електрики на охолодження», - пояснює він.

Економити цінні ресурси - європейців закликають вже деякий час. Так, в Іспанії зобов'язали зачиняти двері крамниці, якщо працює кондиціонер, аби електрика не витрачалася, по суті, на марне охолодження вуличного повітря. Те саме, лише щодо обігріву - зачиняти двері, аби не гріти вулицю - у Франції радять взимку.

У Німеччині влада пішла на більш радикальні кроки - район Гамбурга, відомий своїми барами і нічним життям, перестане бути помітним здалеку вже о 9-тій вечора - неонові вивіски доведеться вимикати заради економії енергії. Те саме - стосується підсвітки пам'ятників чи урядових установ.

Заощаджені до зими ресурси допоможуть пережити холоднечу з найменшими втратами, певні в уряді. Без зайвого світла вчаться жити і в Бельгії. Одна із родин вже припинила вмикати телевізор для фону, відмовилася од другого холодильника та заощаджує на воді - і це ще не кінець.«Вдягатимемося тепліше. Замовлю мамі в’язані штани. Ну і взимку ми певні кімнати не опалюватимемо. Ті, що зазвичай опалювали», - каже голова сімейства.

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Поки Росія знову погрожує заморозити Європу, а на вулицях деяких міст напрочуд синхронно виникають мітинги проти здорожчання комуналки із триколорами країни-агресорки - частина європейців спокійно повертається до традиційного способу опалення осель. Охочих змести пил з камінів і придбати дрова, каже власник іспанської торговельної точки, вже побільшало, продажі зросли на 10 відсотків.

Поки ж уряди готуються не лише запасати цінні ресурси, а й пом'якшувати удар для споживачів. Так, Берлін виділить для найбільш вразливих - 65 мільярдів євро допомоги. Пільги отримають як підприємства, так і споживачі, наприклад, студентам виплатять по 200-ті євро, а пенсіонерам - по 300.

Не витрачати зайвого Європі таки допомогло. Газові сховища вдалося заповнити вже на 80 відсотків і зробити це раніше, ніж планувалося. Виходити з енергетичної кризи - країнам ЄС доводиться всім разом. Так, Франція відновлює використання закинутої ділянки газогону, аби постачати блакитне паливо Німеччині. Потік буде невеликим, лише 2 % німецьких потреб. Натомість, Берлін готується віддавати Парижу електроенергію - з якою проблеми вже у французів.

Енергетичний шантаж Росії більшість європейських країн таки об'єднав і йдеться не лише про короткотермінову співпрацю, а й про тривалі проєкти. Як-от про спільний енергетичний хаб, який домовилися створити Німеччина та Данія. Запрацювати він має вже у 2030-му. А вже наступного тижня у Брюсселі обіцяють оприлюднити план дій, як саме спільно шукатимуть вихід з енергетичної кризи та що зроблять для того, аби вона не повторилася.

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