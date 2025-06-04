Європейські війська в Україні: як до цієї ідеї ставляться США

Посол США при НАТО Метью Вітакер / © Associated Press

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Посол США при НАТО Метью Вітакер розповів, як офіційний Вашингтон ставиться до можливого відправлення європейського військового контингенту до України.

Про це Вітакер сказав у відповідь на запитання журналістки ТСН.ua Христини Зеленюк перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.

«Ми цінуємо роботу, яку союзники, зокрема Франція та Велика Британія, разом з Німеччиною та іншими, виконали для втілення в життя „коаліції охочих“. Ми розраховуємо на те, що всі наші європейські союзники продовжуватимуть займати лідерську позицію у внеску військової сили у мир і безпеку регіону», — прокоментував американський посол.

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Він також відповів на запитання щодо підтримки Сполученими Штатами можливості дозволити союзникам скеровувати частину своїх оборонних витрат на озброєння для України.

«Ми зараз перебуваємо в процесі переговорів щодо всіх контурів оборонних зобов’язань Гаазької угоди (яка буде за підсумками саміту НАТО в Гаазі наприкінці цього місяця — ред.). Тому було б передчасно, щоб я випереджав це питання. Але я, звичайно, думаю, що нашим союзникам слід віддати належне за їхню підтримку України, але на цьому ми зупинимося», — розповів Вітакер.

Що відомо про ідею з європейськими військами в Україні?

Ідея введення європейських миротворців до України обговорюється від початку 2025 року. В березні Велика Британія та Франція запропонували створити «коаліцію охочих» для розміщення від 10 тис. до 30 тис. військових в Україні з метою забезпечення дотримання майбутньої мирної угоди з Росією.

Однак ця ініціатива зіткнулася з низкою перешкод. Деякі європейські країни, зокрема Польща та Румунія, відмовилися відправляти свої війська. Крім того, відсутність чітких гарантій підтримки з боку США та побоювання щодо ескалації конфлікту з РФ спричинили скептицизм серед інших держав.

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У травні стало відомо, що план відправлення європейських військ до України втратив актуальність через позицію президента США Дональда Трампа, який не надав необхідних гарантій підтримки. Хоча в Парижі та Лондоні заперечували припинення обговорень, інші країни вже називали план «мертвим».

На початку травня президент України Володимир Зеленський заявив, що «коаліція охочих» надалі працює над питання прибуття військового контингенту до країни. Втім, відбудеться це лише тоді, коли закінчиться війна.