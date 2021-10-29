Європейський дослідник встановив, який найщасливіший вік у людини: названа причина

У жінок це збігається з піком сексуальності.

Який найщасливіший вік у людини? За дослідженнями вчених виявилося це 30-34 роки. Такі дані опублікували европейські дослідники. Чому саме цей вік люди вважають найкращим у житті, чи треба поспішати встигнути все до 34 і що робити тим, в кого вік щастя вже минув, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30 28 жовтня.

Іспанський дослідник Бегонья Альварез, дослідив опитування європейців за 50 і виявив, що найчастіше називали себе щасливими люди у віці від 30 до 34 років.

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Чому за дослідженнями люди називали вік 30-34 роки як найщасливіший, беруться пояснювати психологи. Іншими словами - це пік людських очікувань. У жінок це збігається з піком сексуальності

Суто психологічно, цей вік - половина життя. Він не впливає на щасливіші ситуації, які у вас є чи ще будуть. І якщо поставити питання не натякаючи на вік, люди взагалі не назвуть його у відповіді про щастя.

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