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Європейський дослідник встановив, який найщасливіший вік у людини: названа причина

Європейський дослідник встановив, який найщасливіший вік у людини: названа причина

Pexels

У жінок це збігається з піком сексуальності.

Який найщасливіший вік у людини? За дослідженнями вчених виявилося це 30-34 роки. Такі дані опублікували европейські дослідники. Чому саме цей вік люди вважають найкращим у житті, чи треба поспішати встигнути все до 34 і що робити тим, в кого вік щастя вже минув, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30 28 жовтня

Іспанський дослідник  Бегонья Альварез, дослідив  опитування європейців за 50 і виявив, що найчастіше називали себе щасливими люди у віці від 30 до 34 років.

Чому за дослідженнями люди називали вік 30-34 роки як найщасливіший, беруться пояснювати психологи.  Іншими словами - це пік людських очікувань. У жінок це збігається з піком сексуальності

Суто психологічно,  цей вік - половина життя. Він не впливає на щасливіші ситуації, які у вас є чи ще будуть. І якщо поставити питання не натякаючи на вік, люди взагалі не назвуть його у відповіді про щастя.

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Найщасливіший вік – чому 30-34 роки вчені вважають найкращим періодом у житті | Новини України

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