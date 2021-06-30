Європу лихоманить від негоди: вітри ламають дерева і зриває дахи, зливи топлять метро і вулиці

Європу лихоманить від негоди: вітри ламають дерева і зриває дахи, зливи топлять метро і вулиці

У Чехії негода пошкодила лінії електропередач, без струму залишилися 145 тисяч домівок.

Через сильні дощі в Німеччині та Чехії позаливало вулиці, переходи метро, гаражі та підвали. Шквальний вітер ламав дерева. Тим часом у Францїї - випало метр граду.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Німеччину продовжують заливати дощі, найбільше потерпає захід та південь країни. Баварія, міста Штуттгарт, Бохум, Франкфурт-на-Майні заливає зливами. На додачу шквальний вітер ламає гілки і валить цілі дерева.

Також читайте Початок липня буде теплим та дощовим: прогноз погоди в Україні на четвер

У рятувальників рекордна кількість викликів. В одному тільки Франкфурті впродовж двох годин пожежників викликали 600 разів. Сильні дощі затопили вулиці і дороги, подекуди під тиском вискочили каналізаційні люки. Це своєю чергою перешкоджало автомобільному руху, подекуди не ходила міська електричка і автобуси. Пожежники мусили відкачувати воду з підземних переходів і метро. Затопило гаражі, а в підвалах вода подекуди стояла до стелі.

У місті Штутгарт постраждала будівля опери, яка збудована на початку ХХ століття. Частину мідного даху знесло на площу перед театром, обвалилася одна статуя. Води налилося просто в глядацьку залу. Однак сьогодні ввечері в опері прем’єра і керівництво театру її не скасовує.

Про поранених чи загиблих в результаті негоди не повідомляють.

Сильні зливи також у Чехії. Там негода пошкодила лінії електропередач, без струму залишилися 145 тисяч домівок.

За прогнозами, негода поки не відпускатиме і рухатиметься країною у напрямку півночі.

У Франції потужний град вкрив вулиці шаром льоду. «Я вийшла купити ранкову газету. А з магазину вже вийти не змогла – такий зірвався дощ із градом. Я такого не бачила років з 20», - каже місцева мешканка.

Жителі села Пломб’єр-ле-Бен посеред літа з лопатами та снігоприбиральною технікою розчищали вулиці від граду. Повідомляють, що льоду подекуди насипало до 80 сантиметрів або навіть метра.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання