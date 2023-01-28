Євросоюз покарає Білорусь за підтримку російської агресії проти України: стали відомі подробиці введення санкцій

Євросоюз продовжив антиросійські санкції до кінця липня, ще півроку будуть дійсні всі економічні обмеження, запроваджені спершу 2014 року через анексію Криму, і суттєво розширені, відколи почалась велика війна. До того ж ЄС готує новий, 10-й пакет, і ще один паралельно - проти Білорусі за її непряму участь у війні, зазначає кореспондентки “Радіо Свобода” Зоряни Степаненко для ТСН.

Антибілоруський пакет санкцій офіційно ще не презентували, але його чернетка опинилась у руках журналістів авторитетних західних медіа. Штрафні заходи багато в чому віддзеркалюють обмеження, що поетапно з початком великої війни запроваджувалися проти Росії.

Така синхронізація, зазначають дипломати, знайомі з перебігом обговорень, зокрема, потрібна, аби Білорусь не була лазівкою для Москви у спробах обійти європейські санкції. До того ж, уже є набір заходів, випробуваний на Росії.

Тепер Євросоюз хоче покарати Білорусь за її роль у підтримці російської агресії проти України. Росія використовувала її як плацдарм для нападу, здійснювала з її території обстріли, а російські війська, як і раніше, перебувають на території Білорусі й регулярно проводять спільні навчання з білоруськими. Це все – і спонукало Євросоюз діяти.

Набір заходів, які загрожують Білорусі, серед іншого, включають експортні обмеження. Білорусь не зможе, якщо їх запровадять, купувати товари подвійного призначення, які теоретично і практично могли би стати в нагоді її військово-промисловому сектору. Не зможе і продавати свою нафту, вугілля, сталь, золото. Під санкції можуть втрапити предмети розкоші, інвестиції, надання певних послуг. Також можливі удари по авіаційній галузі Білорусі та її енергетичному сектору. Винятки – будуть для медикаментів, сільськогосподарської та харчової продукції. Відповідні фінансові операції за участю підсанкційних осіб дозволять. До речі, такі ж винятки відображені в антиросійських пакетах.

Проти Росії ЄС теж готує ще один, 10-й – виходить, ювілейний набір санкцій, схвалення якого очікуємо ближче до річниці війни. Обмеження антибілоруські, як стверджують джерела в дипломатичних колах ЄС, можуть ухвалити наступного тижня.

Традиційно - потрібна згода всіх країн Євросоюзу. ЄС закликає Мінськ утримуватися від сприяння російській агресії проти України, не надавати свою територію як майданчик для атак, а напередодні, на засіданні Постійної Ради ОБСЕ Євросоюз Білорусь попередив про нові, ще серйозніші обмеження, якщо білоруські військові стануть частиною конфлікту.

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