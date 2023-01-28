Євросоюз покарає Білорусь за підтримку російської агресії проти України: стали відомі подробиці введення санкцій

Продовження санкцій потрібно повторювати двічі на рік, щоб обмеження лишалися чинними.
Євросоюз продовжив антиросійські санкції до кінця липня, ще півроку будуть дійсні всі економічні обмеження, запроваджені спершу 2014 року через анексію Криму, і суттєво розширені, відколи почалась велика війна. До того ж ЄС готує новий, 10-й пакет, і ще один паралельно - проти Білорусі за її непряму участь у війні, зазначає кореспондентки “Радіо Свобода” Зоряни Степаненко для ТСН.
Антибілоруський пакет санкцій офіційно ще не презентували, але його чернетка опинилась у руках журналістів авторитетних західних медіа. Штрафні заходи багато в чому віддзеркалюють обмеження, що поетапно з початком великої війни запроваджувалися проти Росії.
Така синхронізація, зазначають дипломати, знайомі з перебігом обговорень, зокрема, потрібна, аби Білорусь не була лазівкою для Москви у спробах обійти європейські санкції. До того ж, уже є набір заходів, випробуваний на Росії.
Тепер Євросоюз хоче покарати Білорусь за її роль у підтримці російської агресії проти України. Росія використовувала її як плацдарм для нападу, здійснювала з її території обстріли, а російські війська, як і раніше, перебувають на території Білорусі й регулярно проводять спільні навчання з білоруськими. Це все – і спонукало Євросоюз діяти.
Набір заходів, які загрожують Білорусі, серед іншого, включають експортні обмеження. Білорусь не зможе, якщо їх запровадять, купувати товари подвійного призначення, які теоретично і практично могли би стати в нагоді її військово-промисловому сектору. Не зможе і продавати свою нафту, вугілля, сталь, золото. Під санкції можуть втрапити предмети розкоші, інвестиції, надання певних послуг. Також можливі удари по авіаційній галузі Білорусі та її енергетичному сектору. Винятки – будуть для медикаментів, сільськогосподарської та харчової продукції. Відповідні фінансові операції за участю підсанкційних осіб дозволять. До речі, такі ж винятки відображені в антиросійських пакетах.
Проти Росії ЄС теж готує ще один, 10-й – виходить, ювілейний набір санкцій, схвалення якого очікуємо ближче до річниці війни. Обмеження антибілоруські, як стверджують джерела в дипломатичних колах ЄС, можуть ухвалити наступного тижня.
Традиційно - потрібна згода всіх країн Євросоюзу. ЄС закликає Мінськ утримуватися від сприяння російській агресії проти України, не надавати свою територію як майданчик для атак, а напередодні, на засіданні Постійної Ради ОБСЕ Євросоюз Білорусь попередив про нові, ще серйозніші обмеження, якщо білоруські військові стануть частиною конфлікту.
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