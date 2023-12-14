Євросоюз відкриває для України офіційні переговори про вступ: чернетка підсумкової декларації саміту ЄС

Європейська Рада рекомендує розпочати з Україною та Молдовою офіційні переговори про вступ до ЄС.

Європейський Союз відкриває для України офіційні переговори про вступ. Також країни-члени ЄС закликають прискорити надання Україні обіцяного 1 млн боєприпасів, які ми маємо отримати до березня 2024 року.

Європейська Рада рекомендує розпочати з Україною та Молдовою офіційні переговори про вступ до ЄС. Таке формулювання міститься у чернетці підсумкової декларації саміту, яке вже має ТСН.ua.

Проте, одразу зазначимо, що формулювання цього документа ще можуть змінитися, адже саміт ЄС 14-15 грудня щойно розпочався. Зокрема, як вже раніше повідомляв ТСН.ua, досі рішення про відкриття для України офіційних переговорів про вступ до ЄС блокує угорський премʼєр Віктор Орбан. До позиції Угорщини доєдналася й Австрія. Напружені дискусії триватимуть до останньої хвилини цього саміту в Брюсселі, де також очікують на приїзд й українського президента Володимира Зеленського.

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Також у чернетці підсумкової декларації саміту ЄС йдеться про те, що країни-члени зобовʼязуються продовжити забезпечувати нагальні військові й оборонні потреби України. Зокрема, Європейська Рада наголошує на важливості своєчасної, передбачуваної та сталої військової підтримки для України, зокрема через Європейський фонд миру та Місію військової допомоги ЄС, а також через пряму двосторонню допомогу держав-членів.

"Європейська Рада наголошує на нагальній необхідності прискорити доправлення ракет і боєприпасів, зокрема в рамках ініціативи щодо одного мільйона артилерійських боєприпасів, а також надати Україні більше систем ППО", - йдеться у документі.

Також лідери країн-членів ЄС висловлюють підтримку проведенню Глобального саміту миру, покликаного покласти край війні Росії проти України на основі Формули миру президента Зеленського, створення трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, майбутнього механізму компенсацій (репарацій - ред.) та скерування на адресу України доходів від заморожених російських активів.

Крім цього, Європейська Рада повторює свій терміновий заклик до Росії та Білорусі негайно забезпечити безпечне повернення в Україну всіх незаконно депортованих і переміщених українських дітей та інших цивільних осіб, а також засуджує продовження військової підтримки агресивної війни Росії з боку Ірану, Білорусі та КНДР.

Нагадаємо, на саміті ЄС 14-15 грудня лідери країн-членів мають ухвалити рішення щодо початку переговорів з Україною про її членство у блоці. Однак Орбан досі виступає проти початку цих переговорів.

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