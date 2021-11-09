Євросоюз виключив Україну із "зеленого списку": на яких умовах пускатимуть подорожувальників

Вільні подорожі залишаються привілеєю вакцинованих туристів.

Через спалах коронавірусу Євросоюз виключає Україну зі списку безпечних для подорожей країн. Це рішення Брюссель ухвалив іще минулого тижня, але офіційно оголосив лише сьогодні.

Про те, чи зможуть тепер українці потрапити в Європейський Союз – 9 листопада йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Так, українці в Європу потраплять і надалі, просто не всі і не скрізь. Точно їздити зможуть українці, які мають поважну причину – наприклад, посвідку на проживання або якщо вони щеплені вакциною, визнаною в ЄС.

А далі – у кожній країні свої правила. І рішення Євросоюзу – це тільки рекомендація. А не обов'язок для країн ЄС його дотримуватися.

До прикладу Німеччина не стала чекати рекомендацій з Брюсселю і ще місяць тому ускладнила в'їзд туристам з України. Уже місяць Німеччина пускає до себе українців, які щеплені вакциною, що визнана в ЄС, також визнають Covishield, однак не визнають CoronaVac. Українці, які не щеплені або які не перехворіли на "ковід", все одно можуть заїжджати в Німеччину, однак вони повинні відбути десятиденний карантин, з якого можна вийти через 5 днів, зробивши тест і отримавши негативний результат.

Інші країни Шенгенської зони взагалі не зважають не рекомендації з Брюсселя. Так, наприклад, туристична Греція пускала і пускає до себе туристів із негативним результатом тесту або довідкою про одужання від "ковіду".

Також читайте Смертність від коронавірусу в Україні вже вища, ніж у США

Нідерланди, до прикладу, пускають до себе як вакцинованих українців, і тих, що перехворіли на "ковід", і тих, які просто зробили ПЛР-тест. І до речі Нідерланди визнають вакцинацію CoronaVac.

Слід зазначити, що Європа від українців не закривається, але мандрувати буде важче. І плануючи подорож, потрібно ретельно перевірити актуальні правила кожної окремої країни.

Що точно можна сказати, то вільні подорожі залишаються привілеєю вакцинованих туристів, щоправда тут потрібно зважати, щоби вакцина була допущена в Європейському Союзі.

Новини світу: ЄС виключає Україну зі списку безпечних для подорожей країн

ЄС щодватижні переглядає так званий "зелений список". Враховують кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч жителів та прогрес у вакцинації. В українському МЗС заявили, що вилучення України із "зеленого переліку" може позначитися на туристичних мандрівках до деяких європейських країн, утім, повного закриття кордонів, як це було на початку пандемії 20-го року, не очікують.

ЄС може повернути Україну до країн, які безпечні для подорожей, якщо швидкість заражень на "ковід" в Україні піде на спад.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

За останню добу кількість хворих в Україні зросла на майже 19 тисяч, від COVID-19 померло 833 людини - максимальна кількість за увесь час пандемії, 16 609 пацієнтів одужало. Також за минулу добу було госпіталізовано 2 967 осіб, а 240 440 людей вакциновано проти COVID-19. 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання