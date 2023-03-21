ЄС погодив закупівлю боєприпасів для України: експерт розповів про важливість ініціативи

Європейський Союз погодив ініціативу щодо прискорення передавання боєприпасів Україні, а також поповнення власних складів зі снарядами. План передбачає надання Україні 1 млн снарядів до кінця року. Ця цифра досить вагома.

Таку думку в ефірі каналу "Ми - Україна" в межах телемарафону висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, наразі країни ЄС роблять колосальні зусилля. Адже снаряди з запасів вичерпуються, а їх треба виробити. Мусієнко наголошує, що запаси європейців не були настільки розраховані, як запаси Росії.

"Виробники закликають країни ЄС укласти з ними гарантії про те, що 2-3 роки вони будуть у них викуповувати і забирати снаряди, які вони запустять у виробництво. А лише на воєнний час вони запускати виробництво відмовляються. Дуже прагматично. Зараз ЄС нарешті дійшов до того, щоб давати ці гарантії на 2-3 роки. Це привід всім виробництвам збільшувати нарешті виробництво. Тому що цифра один мільйон до кінця року досить вагома. Навіть якщо ми отримаємо мільйон при поточних потребах, це доволі непогано в існуючих умовах", - каже експерт.

Він нагадав, що близько двох тижнів тому відбулася конференція у Стокгольмі, де були міністри оборони країн ЄС. Вже тоді йшлось про 90-100 тис. снарядів на місяць, наголошує керівник Центру військово-правових досліджень

"Ми хотіли 250 тисяч, але про це почали говорити європейці, їхній базис — відштовхуватися від 100 тисяч. Я прекрасно розумію, що наші потреби величезні тому, що тривають інтенсивні бойові дії, ворог у нас потужний. Росія зосередила досить багато боєприпасів ще від часів Другої світової війни і пізніше. Вони вже знімають і розконсервовують деяку техніку з Другої світової. Як цьому можна зарадити? Є два способи: дайте багатоцільові літаки у певній кількості; дайте далекобійні артилерійські системи і ракети. Нам потрібно знищувати цей потенціал та підтримувати наступальні дії", - каже Олександр Мусієнко.

Боєприпаси для України

Днями міністри оборони та закордонних справ ЄС узгодили план щодо спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Так, 18 країн приєдналися до проєкту Європейського оборонного агентства для збирання й розміщення замовлень у промисловості.

Втім, Угорщина відмовилася брати участь у спільній закупівлі боєприпасів. Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Будапешт, як і раніше, не хоче постачати зброю Україні та не братиме участі у цій акції.

До слова, Financial Times з посиланням на свої джерела писало, що в Європі говорять про дефіцит вибухівки. Саме це обмежує здатність зброярів виробляти боєприпаси для України у найближчі три роки. Представники оборонної промисловості наголошують, що неможливо в короткі терміни збільшити виробництво нітроцелюлози.

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