Прикрашена вантажіввка

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Днями у Мережі завірусилось відео, на якому було зафільмовано, як вулицями Луцька їде вантажівка ЗІЛ, прикрашена великою кількістю рожевих кульок, м’якими іграшками та написами: «Іду за донечками».

Як з’ясувалось, у такий спосіб 30-річний мешканець Луцька Петро Корнійчук вантажівкою їхав забирати з пологового свою дружину — блогерку Аліну Жук, яка народила двох дівчаток.

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Чоловік у Луцьку їде до пологового / © ТСН

ТСН.ua розшукав цього татуся та поспілкувався з ним.

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«Забрати дружину з донечками таким чином було моєю мрією, це правда. Скільки часу у мене є цей ЗІЛ, стільки часу я виношував цю мрію. Додому мої діти їхали у іншій комфортній автівці, а я в ЗІЛі», — розповів нам Петро.

Вантажівка на трасі / © ТСН

Та продовжив: «Чесно кажучи, дружина знала про мої наміри щодо вантажівки. Я про це казав багато років тому. Мріяв про це більше 5 років. Ми дуже довго планували дітей. Зупиняла то думка про війну, то проживання на орендованих квартирах. Зараз ми переїхали до свого будинку. Мені сподобалося, що у соцмережах було мінімум гейту з цього приводу. Як відомо, коли щось робиться такого масштабу, то буває багато гейту, але у цьому разі — мінімум. Кожна людина, яка бачила мене на вантажівці, зустрічала з усмішкою».

За його словами, неординарний вантаж, з яким він їхав зустрічати своїх перших дітей у житті, складався з повітряних кульок, бантів різного розміру та великих іграшкових ведмедів.

Вантажівка у Луцьку / © ТСН

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