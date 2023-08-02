"Їх бісить наш День Незалежності": експерт припустив, що Росія готується до потужного удару

Сьогоднішня нічна атака росіян на Київ могла мати подвійну мету – ураження адмінбудівель столиці та збір розвідувальної інформації напередодні можливого більш потужнішого удару. Останній може плануватись ворогом після 20 серпня, напередодні головного свята України – Дня Незалежності.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Я не виключаю, що ціллю атаки були адмінбудівлі чи щось інше", - аналізує Коваленко нічний удар противника.

Та додає: "Безпілотники при цьому можуть маневрувати, змінювати траекторію, тому важко визначити, яка мета у них була. Використання "Shahed" фінансово вигідніше, ніж ракет. Як відомо, ціна одного такого БПЛА – 30 тис. – 35 тис. доларів. Росіянам важливо влаштовувати терор, це є одним з елементів їхнього впливу. Але є інший момент – паралельний збір розвідувальної інформації. Збирається інформація про те, де збивають, що їх збиває".

Загроза через 20 днів

За словами експерта, знаючи про прив'язку атак до важливих дат, нескладно спрогнозувати, що черговий удар противник може нанести напередодні 24 серпня.

"Після того, як росіяни використали велику кількість ракет Х-101 та Х-555 26 липня, вони знову їх накопичуюють. Тому я не виключаю, що напередодні Дня Незалежності, починаючи десь з 20-21 серпня, можуть розпочатись обстріли обмеженим боєкомплектом, поступово переходячи до використання більшої кількості ракет", - не виключає Олександр Коваленко.

До цього експерт додає, що противник може використати всі типи ракет, якими володіє. "Можливе застосування не тільки Х-101, Х-555, а і "Калібрів", Х-22, "Оніксів" та інших. Я цього не виключаю, тому що вони хворі, а День Незалежності України їх більш за все бісить. Хворі терористи можуть здійснити удар. Можуть ударити не тільки по Києву, а і по Одесі, Запоріжжю, Херсону", - припускає Коваленко.

До цього Коваленко додає, що застосовуючи ракети під час атак по Україні, росіяни усвідомлюють фактор неточності та дефективності свого озброєння.

"Наносячи удар по місту, по якомусь важливому для них об’єкту, вони знають, що ракета може відхилитись на 100-150 метрів або на 500-600 метрів. Є висока вірогідність цього, вони усвідомлюють, що можуть постраждати цивільні люди", - каже Олександр Коваленко.

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