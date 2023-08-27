"Їх хвалять військові": Зеленський перерахував ракети, які виробляє Україна

Президент Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів про виробництво Україною власної зброї.

За словами президента, Україна виробляла і виробляє різні ракети.

"Я запускав кілька ракетних програм з усіма нашими службами, розвідкою, військовими. Штовхав максимально. Ми виробляли і виробляємо різні ракети. Ми виробляємо “Нептун”, “Стугна”, “Корсар”. Ми виробляємо “Стугни” і “Корсари”, не в десятки разів більше. Просто колосальні цифри, які постійно на фронті. Їх хвалять військові. Їх хочуть ще більше, але вони не уявляють, яку кількість будуємо. Просто дуже велику", – розповів Зеленський.

Крім того, за словами президента, Україна почала виробляти артилерію натівського зразку.

"Її ніколи не було в Україні і не мало бути. Ми змогли домовитися. У нас є вітчизняна артилерія, яка на полі бою 155-го калібру. Її ніколи не було. У нас тепер є виробництво не однієї системи, а виробництво системне. Цього поки що дуже мало для фронту, але це в рази більше, ніж було", – додав Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, раніше у Forbes назвали, яка зброя допоможе Україні повернути Крим.

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