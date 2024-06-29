“Їх непросто вирішити”: латвійський ексдепутат, що воює за Україну, озвучив проблеми на фронті

Збройним силам України на фронті не вистачає снарядів для артилерії, для танків для мінометів. Існує дуже багато проблем через те, що дуже багато техніки ще з радянських часів, це інший стандарт.

Про це в інтерв’ю Наталії Островській, у її авторському проєкті “НАТО” заявив доброволець батальйону “Карпатська Січ”, колишній депутат латвійського сейму Юріс Юраш.

“І ті держави, які мали снаряди, техніку, вони вже давно передали Україні. І якщо їх не виробляють в жодній з країн НАТО, то звідки їх взяти, якщо заново не починати їх виробляти. Тому що нічого не дасть, якщо ти доставиш снаряди іншого калібру, стандарту НАТО, коли основна частина воює радянською технікою. Тут є така проблема, яку непросто вирішити”, — каже Юріс Юраш.

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