“Їх там не було”: начальник Генштабу ЗСУ прокоментував “захоплення” села на Донбасі

“Їх там не було”: начальник Генштабу ЗСУ прокоментував “захоплення” села на Донбасі

Українські солдати не отримували наказів просунутися вглиб окупованої території.

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Сергій Шаптала пояснив, що відповідно до порядку виконання завдань особовим складом чи підрозділом, українські солдати не могли без наказу займати населені пункти у “сірій зоні”.

Так він прокоментував резонансну ситуацію довкола села Старомар’ївки у прямому ефірі на 1+1 у ток-шоу "Право на владу".

Сергій Шаптала запевняє, що українська армія дисциплінована та керована, тому зміна позицій відбувається відповідно до наказів та розпоряджень.

“Щоб перейти на ту чи іншу територію чи просунутися на 10 метрів вперед, вони повинні отримати якесь розпорядження, на підставі розпорядження віддати наказ. Це все повинно бути відпрацьовано на папері”, - пояснив начальник Генштабу ЗСУ.

Він зауважив, що тієї доби, коли, за словами російських пропагандистів, українські підрозділи увійшли на територію села Старомар’ївки в сірій зоні, ніхто таких наказів не віддавав.

“Наші воїни в селі не опинялися. Їх там не було. Ми всі говоримо, що в нас армія дисциплінована, керована. Не могли солдати, коли їм захотілося, піти туди самі. Солдатів там наших не було”, - підкреслив армійський чиновник.

"Право на владу": Начальник Генштабу ЗСУ прокоментував "захоплення" села на Донбасі

Нагадаємо, у вівторок, 26 жовтня, проросійські бойовики на Донбасі здійснили масований обстріл із забороненої Мінськими домовленостями зброї, пошкодивши житлові будинки в селищі Гранітне Донецької області. Водночас на сепаратистських сайтах з’явилася інформація, що до сусіднього села Старомар’ївки, яке розташоване в "сірій зоні", увійшли підрозділи української армії.

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