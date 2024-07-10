Їх вбила Росія: стали відомі імена загиблих у приватній клініці на Лівобережній

Після повторної російської атаки було зруйновано клініку, яка розташована на вулиці Раїси Окіпної в Києві.

8 липня, поки в "Охмадиті" сотні українців розбирали завали, під час повторної тривоги внаслідок атаки було зруйновано ще один медичний заклад. Там загинуло двоє пацієнтів та п’ятеро медичних працівників, серед них відома акушерка Києва. Власниця клініки за кілька хвилин до вибуху вийшла з приміщення та дивом врятувалася.

Що відомо про загиблих та деталі цієї цинічної атаки, повідомляють журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Повторна атака 8 липня забрала життя 7 людей.

Після повторної російської атаки було зруйновано клініку, яка розташована на вулиці Раїси Окіпної в Києві. На четвертому поверсі будівлі, який найбільше постраждав від ракетного удару, — велика поліклініка, нижче — стаціонар та лабораторія. Засновниця мережі медичних центрів “Адоніс” Ольга Гиріна розповіла ТСН.ua, що перебувала в клініці в день трагедії. Втім вийшла незадовго до вибуху.

“Це одна з наших найстаріших філій, якій вже 28 років… Приблизно біля другої години дня я була в клініці, мені треба було поїхати в банк. Я тільки вийшла до машини, минуло буквально 5-7 хвилин, сіла в машину, і стався вибух.”

Центральну частину лікарні фактично зруйновано

У цей час в клініці перебувало близько 30-35 людей. За її словами, не всі встигли зреагувати на повітряну тривогу та спуститися в укриття.

“Постраждала центральна частина. Мій кабінет, маніпуляційні кабінети, кабінет гінеколога, УЗД. Загинули, на жаль, п’ять наших співробітників і дві пацієнтки. Одна постраждала, вона перебуває в лікарні у вкрай тяжкому стані. Загиблі — це люди, які пройшли з нами довге життя. Головна медсестра, сестра-господиня, головний касир і два лікаря: лікар УЗД і гінеколог. Їх врятувати, на жаль, не вдалося.”

Серед загиблих — акушерка-гінекологиня Світлана Іванівна Поплавська. Ось як про неї відгукуються у клініці.

“Дуже хороший, фаховий, перспективний лікар. Вона найменше з усіх працювала у нас — кілька років. Немає слів, які можуть цю рану нам зарадити."

Троє дітей залишилися сиротами

Подруга та кума загиблої лікарки Юлія Коваль розповіла ТСН.ua, що у неї лишилося троє неповнолітніх дітей. Найменшій дівчинці — рік і 10 місяців, хлопчику — 15 років, старшій — 17 років.

“Це прекрасна людина, світла, добра, таких більше немає… Знаю її так давно, ми знайомі 13 років. Це той випадок, коли людина тобі стає ближчою, ніж деякі родичі. Вона хрещена моєї дитини, а я хрестила її донечку. У неї лишилося троє прекрасних дітей. Сама з заходу України. Вона врятувала життя дуже багатьом малятам. Завдяки ній з’явилася на світ і моя дитина. За ці дні просто купа відгуків від людей… пишуть, що це просто сонечко світле. Це людина, якій жити і жити… в неї планів було дуже багато. І ця клята р*сня однією ракетою обірвала життя”.

За її словами, діти перебувають у шоковому стані. За ними піклуються батьки Світлани та батько — колишній чоловік загиблої.

“Удар прийшовся саме на кабінет Світлани Іванівни. Саме в кабінеті, де вона приймала, прийшовся епіцентр удару. Померла вона вже в лікарні. Лікарі сказали, що зробили все можливе, реанімували, але шансів вижити майже не було”.

Світлана Поплавська / Фото: "Адоніс"

Остання розмова з лікаркою

Подруга пригадує, що востаннє зі Світланою спілкувалися за годину до трагедії, під час першої повітряної тривоги та масованої атаки по Києву.

“Вона сказала, що вона в кабінеті, що все добре. Близько 11-12 години. Казала, що в неї прийом і що вибухів вона не чула. Після того, як з’явилася інформація в Мережі, це вже під час другої тривоги, вона не брала слухавку… Ми приїхали на місце, а нам сказали, що її відправили до лікарні швидкої допомоги. Оперували її більше трьох годин, але не могли врятувати.”

Крім Світлани з лікарів тут загинув і фахівець ультразвукової діагностики Брагуца Віктор Леонідович.

“Лікар УЗД працював довше у нас. А старша головна медсестра 2014 року переїхала, з Донецька тікала від війни, і її вона наздогнала зараз. Сестра господиня теж багато років працювала у нас в клініці. Всі такі люди, світлі, чудові. Немає слів, щоб описати цю біль.”

Наслідки ракетного удару по "Адонісу" в Києві / Фото: ТСН.ua

Ця родина вже рятувалась від “руського міра”

У чоловіка залишилося дві доньки. Також внаслідок російської атаки в клініці загинула Тетяна Василівна Шарова — вона працювала старшою медсестрою. У 2014 році на початку війни її родині вже доводилося тікати від “руського міра”, сім’я виїхала з Донецька. Син загиблої жінки пережив російський полон. Так про Тетяну відгукуються колеги.

“Її сила та рішучість були прикладом для нас усіх. Нещодавно вона одружила свого сина, і ми всі раділи за неї. Тетяна була не лише професіоналом своєї справи, але й добрим другом, її співчуття і підтримка були незамінними для кожного з нас”.

Наслідки ракетного удару по "Адонісу" в Києві / Фото: ТСН.ua

Вперше стала бабусею і загинула…

Загинула тут і Оксана Василівна Корж — жінка була сестрою-господинею та виховувала двох дітей, а нещодавно вперше стала бабусею. Її менший син в цьому році закінчив школу, а старша донька нещодавно народила двійнят.

“Оксана була нашим потужним «двигунчиком», яка могла за декілька хвилин реалізувати неможливе. Вона була прекрасною людиною, яка завжди дарувала радість і підтримку. Її турбота та увага до дрібниць створювали атмосферу затишку і гармонії. Її відданість сім'ї і роботі була безмежною, і ми всі відчували її любов і підтримку щодня”.

Серед загиблих і Вікторія Анатоліївна Бондаренко — вона працювала у клініці старшим касиром й теж виховувала двох діток.

“Вона була професійним співробітником та завжди усміхненою людиною, готовою допомогти. Її син і чоловік зараз воюють за нашу країну. Вікторія завжди приносила радість та позитив у роботу”.

Наслідки ракетного удару по "Адонісу" в Києві / Фото: ТСН.ua

Загальні дані про загиблих

За життя ще однієї касирки клініки — Наталії Моляр, борються медики. Жінка наразі перебуває в реанімації у вкрай важкому стані. Нагадаємо, що загалом лише у столиці російська атака 8 липня забрала життя 33 людей, понад сотня отримали поранення різної важкості. Щоразу, коли здається, що ненавидіти ще більше неможливо, росія доводить зворотнє.

Нагадаємо, 8 липня, під час повторної атаки по Києву Росія вдарила в будівлю приватної клініки “Адоніс”. Внаслідок удару загинуло двоє пацієнтів та п’ять співробітників медзакладу.

Читайте також: