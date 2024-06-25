Їхали за кордон, а приїхали до ТЦК: рекордна кількість “туристів” хотіла втекти з України

Їхали за кордон, а приїхали до ТЦК. На Одещині ДБР завадило спробі переправити сотню ухилянтів через державний кордон. Всіх “туристів” віком старше 25-ти років доправили у військкомат. Ділки планували заробити на ухилянтах до 1 млн доларів. Серед учасників злочинного угрупування, що організувало незаконний вояж, виявився і поліцейський.

Усі деталі “комфортного” незаконного туру у бусах на матрацах розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Рекордний урожай ухилянтів

Це рекорд! Біля Одеси незаконно перетнути кордон хотіли одразу майже пів сотні чоловіків. Про це повідомляє ДБР.

Ще раніше цією інформацією поділився і журналіст Віталій Глагола, посилаючись на власні джерела: “Як повідомляють мої власні джерела в правоохоронних органах, о 14:00 прикордонники спільно з СБУ, ДБР та підрозділом «ГрР» успішно провели спецоперацію на кордоні з Молдовою. В районі Обжили (Україна) — Плоть (Молдова) виявили 5 транспортних засобів (4 мікроавтобуси і 1 супровідна машина). У цих авто були 47 людей, які намагалися незаконно перетнути кордон, та 7 організаторів. Як правило, за кожного чоловіка, якого планують переправити організатори беруть від 5 до 10 тисяч $. Порахуйте самі”.

Мільйон баксів на ухилянтах

Сума дійсно вийшла б кругленька — близько 1 млн доларів тільки за один такий незаконний вояж. Кожен з “туристів” заплатив шахраям від 5 до 18,5 тисяч доларів за обіцянку переправити їх через кордон. Гроші перераховувались на різні криптогаманці. Деякі довірливі користувачі послуг платили одразу, а деякі встигли заплатити аванс у половину вартості заявленої суми. Зловмисники шукали “клієнтів” через Telegram-канали.

“Комфортні” умови незаконної подорожі

Але, ані свого слова ділки не дотримали, ані навіть “пристойних” умов “переправлення” не надали. Так, 47 чоловіків були буквально “напаковані” в 4 вантажні мікроавтобуси, де їм запропонували 100-кілометрову подорож на матрацах.

А от організував “бізнес” житель Одеської області. Ба більше, серед учасників незаконного угрупування був і правоохоронець.

Доставили до ТЦК

Усіх учасників угрупування було затримано. Організатору схеми й правоохоронцю обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави. Ба більше, всім “туристам” виписані адмінпротоколи, а ті особи, яким виповнилося 25-років, були доставлені до військкоматів.

Заробляли на “волонтерах”

Теж мільйони, щоправда гривень, заробила 47-річна очільниця однієї з громадських організацій у Миколаївський області разом зі своїми спільниками. Жінка налагодила схему з забезпечення чоловікам призовного віку безперешкодного виїзду за кордон. “Ухилянти” за 3000-4000 доларів отримували посвідчення волонтерів, які нібито займаються доставкою гуманітарних вантажів.

Для реалізації злочинних планів жінка залучила у спільники 58-річного громадянина України. Він, завдяки своїм зв'язкам, мав можливість отримувати з-за кордону документи про нібито необхідність залучення конкретної особи до перевезення гуманітарних товарів.

“У документації детально прописувались обсяги вантажу та кількість транспортних засобів. Надалі ці документи організаторка направляла до державних органів для внесення до електронної системи. Також до схеми були залучені ще п’ятеро осіб — ті, які мають досвід міжнародних перевезень, а також ті, хто відповідав за пошук бажаючих нелегально виїхати за межі України.

Отримавши відповідні документи, «клієнти» самостійно чи разом з фігурантами безперешкодно перетинали кордон. Під час слідства правоохоронці встановили, що упродовж 2022-2023 років за такою схемою ділки допомогли виїхати щонайменше 47 чоловікам. Ще понад двадцятьом обіцяли це питання вирішити”, — повідомили в Національній поліції України.

Слідчим вдалося довести отримання членами злочинної організації доходу від зайняття “бізнесом” в сумі майже 3 млн грн. Примітно, що ще у червні 2023 року поліцейські знешкодили діяльність зловмисників та повідомили підозру чотирьом фігурантам за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Пізніше правоохоронці отримали докази причетності до схеми й інших фігурантів.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні. Обвинувальний акт відносно організаторки та трьох спільників скеровано до суду. Ще трьох порушників оголошено в розшук. За скоєне фігурантам загрожує від п’яти до 13 років позбавлення волі.

Нелегальний бізнес для підлітків

Нагадаємо, раніше у ДПСУ повідомляли про випадки нелегального бізнесу за участі підлітків. Нещодавно прикордонники на Закарпатті зупинили автівку, в якій, окрім водія, перебувало 8 пасажирів. Виявилося, що скориставшись послугами переправників, чоловіки розраховували потрапити до Угорщини. За незаконний туризм заплатили по 8-11 тис. доларів. Але це ще не все! На березі Тиси на них чекали троє підлітків із гумовим човном. Неповнолітні зізналися, що мали віддати “клієнтам” плавзасіб та показати місце перетину кордону. Затриманих притягнуто до адмінвідповідальності, справи скеровано до суду. Правоохоронці вивчають деталі схеми та встановлюють коло причетних до правопорушення осіб.

На жаль, це непоодинокі випадки, коли до таких незаконних дій залучають саме підлітків. Інколи переправниками стають саме неповнолітні, аби не нести кримінальної відповідальності за такі злочини. Також часто спостерігається знущання з ухилянтів, адже їм пропонують відправку до кордону, після чого відвозять до певного населеного пункту та кажуть, що дісталися до державного кордону, а самі лишають утікачів. Охоронці кордону постійно попереджають про небезпеку незаконних подорожей, оскільки вони несуть пряму загрозу здоров’ю й нерідко завершуються трагічно.

Втекли, ще й хизуються

Але є й ті, кому вдалося втекти з України. В соціальних мережах ширяться відео, де ухилянти хизуються незаконним перетином кордону.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Їхали за кордон, а приїхали до ТЦК! НОВИЙ РЕКОРД! 47 “туристів” хотіли втекти з України!

Ухилянти заплатили по 80 тисяч гривень за втечу, а їх зловили!

Читайте провідні новини дня: