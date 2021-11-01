Їхали зі спортивних змагань: стало відомо деталі загибелі трьох дітей і їхнього тренера в аварії в Кіровоградській області

Їхали зі спортивних змагань: стало відомо деталі загибелі трьох дітей і їхнього тренера в аварії в Кіровоградській області

Батько одного із юнаків, який їхав позаду, побив водія вантажівки, в яку врізався легковик із дітьми.

Велика аварія на Кіровоградщині. Четверо загинули, троє з них - діти. Трагедія трапилася вночі на дорозі між Кропивницьким та Кривим Рогом. Легкових, у якому їхали підлітки, врізався у вантажівку.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

На місці аварії досі стоїть вантажівка, в яку врізалось легкове авто. Сам легковик з місця вже прибрали, але на дорозі досі уламки і розкидані речі загиблих. Попередньо відомо, легковик та вантажівка їхали назустріч, і легковик раптово з’їхав зі своєї смуги на зустрічну. Зіткнення було лобовим. Це каже і водій фури, він досі на місці аварії, у шоковому стані. Розповідає: бачив легковик, коли той несподівано вилетів на зустрічну, але уникнути зіткнення не вдалося.

«З Кіровограда вони їхали, вилізли на зустрічну смугу мою, а перед ними йшла машина ще своєю смугою. Я дочекалася доки ця машина пройде і намагався від нього піти на його смугу. А він останньої миті з узбіччя вирвав і полетів у мене», - розповідає водій.

Усі, хто їхав у легковику загинули на місці. Це троє юних спортсменів, що займалися карате - їм було 16, 14 та 12 років. За кермом був 46-річний водій, їхній тренер. Начебто він віз вихованців зі спортивних змагань. Позаду, у наступному авто, їхав батько одного з хлопців. Фактично аварія сталася на його очах. Одразу після зіткнення у шоковому стані чоловік вибіг з авто, накинувся на водія вантажівки та побив його.

Усі загиблі - жителі Кривого Рогу. Поки це все, що про них відомо. Правохоронці відкрили кримінальне провадження і призначили низку експертиз, аби з’ясувати, чи можна було уникнути зіткнення. Також шукають можливих свідків ДТП. Наразі це вся інформація.

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