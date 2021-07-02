Їхав 100 км на годину: 11-річний львів’янин, який загинув за кермом машини, часто катав батька

Чоловік дуже пишався, що син в такому віці водить авто.

Смертельна аварія неподалік Львова. Там на смерть розбився 11-річний водій «БМВ». У це складно повірити, але хлопчик дійсно сидів за кермом і віз дорослих, що були у салоні. Авто злетіло у кювет, дитина загинула на місці. Двох пасажирів ушпиталили.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

У селі Рясна Руська біля Львова автомобіль, який потрапив в ДТП, звідси вже прибрали. Лишились лише уламки і місцеві запалили лампадку.

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Як кажуть у поліції, за кермом іномарки був 11-річний хлопчик. Він не впорався з кермуванням і злетів у глибокий кювет. Від отриманих травм дитина загинула на місці. Відомо, що малий віз двох дорослих пасажирів- 35-річного батька і 23-річного власника авто. Обох їх забрали до лікарні швидкої допомоги. Вони - місцеві жителі. Зараз обидва в хірургічному відділені у стані середньої тяжкості. Але загрози для життя немає.

У поліції розповіли перші подробиці цієї аварії. «Правоохоронці встановили, що керувати транспортним засобом дитині дозволив його батько, який перебував у салоні автомобіля разом з його власником. Дорослі перебували у стані алкогольного сп’яніння», - повідомила речниця ГУ Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Новини України: неподалік Львова на смерть розбився 11-річний водій "БМВ"

За попередніми даними, хлопчик віз дорослих додому. Місцеві кажуть, що хлопчика звали Денисом, за кермо батько його садив вже не вперше. Того разу начебто це була така розвага, дорослі каталися по дорозі після посиденьок у кав’ярні. Свідки кажуть, авто їхало зі швидкістю понад 100 кілометрів.

Батько - колишній правоохоронець, в селі кажуть, він дуже пишався, що син водить машину. А от мати завжди була проти і сварилася з чоловіком.

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