Їхав на запасному колесі: на Буковині виявили у фурі нелегала з Афганістану

Їхав на запасному колесі: на Буковині виявили у фурі нелегала з Афганістану

У пункті пропуску на межі з Румунією службовий пес відчув запах людини.

На Буковині прикордонники виявили у фурі нелегала з Афганістану. Під час огляду вантажівок в пункті пропуску на межі з Румунією службовий пес відчув запах людини – під однією з машин ховався 18-річний мігрант.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 8 листопада.

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Як з'ясувалося, афганець ще у Туреччині заліз на запасне колесо вантажівки на буковинських номерах і був певен, що вже з України він попрямує до Франції. Українські прикордонники знайшли його під причепом голодним та знесиленим.

А водій фури, який віз до Чернівців запчастини до ліфтів, був приголомшений непроханим пасажиром.

"Я навіть не міг додуматися, що він може таке зробити, залізти під причеп на запас. Це дуже небезпечно, що він заліз, міг випасти звідти", - каже водій фури.

Новини України: на Буковині прикордонники виявили у фурі нелегала з Афганістану

Нагадаємо, на білорусько-польському кордоні мігранти атакують прикордонників.

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