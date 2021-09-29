Їхав зі швидкістю понад 110 кілометрів і не гальмував: подробиці аварії в елітному передмісті Києва

Водій не помітив знак про перешкоду на дорозі.
Дві людини загинули, ще двох – ушпиталили – такі результати аварії у Козині, що на Київщині. Там легковик влетів у вантажівку. Усе сталося близько 6 ранку. Рух транспорту там і досі обмежений.
Про це зазначає кореспондент ТСН Антон Страшко.
Понівечені автівки ще досі залишаються на місці ДТП. Водій вантажівки, який не постраждав, розповідає, що як зазвичай ще затемна о шостій годині приїхав до передмістя столиці, щоб забрати контейнер із деревиною і сміттям. Начебто встановив знак за 30 метрів від місця і почав розвертатись. Коли поставив авто перпендикулярно дорозі, і почав налаштовувати устаткування, як відчув потужний удар. Вантажну автівку навіть посунуло.
Водій розповідає, що стрілка спідометра у легковика зупинилась на позначці 110 кілометрів. А як вдалося побачити журналістам ТСН із камер спостереження, які зафіксували аварію - її водій мчав і навіть не намагався гальмувати, почався гальмівний шлях вже впритул до вантажівки. На асфальті слідів гальмування немає.
Наразі повідомляють, що начебто у легковику було 4 людини, водій і пасажир із заднього сидіння загинули. Ще двох пасажирів ушпиталили.
Нагадаємо, що напередодні стало відомо про подробиці аварії на Миколаївщині. Там маршрутка зачепила фуру і врізалась в КАМАЗ, що стояв на узбіччі. 4 людини загинули.
А от сьогодні на автодорозі "Львів-Тернопіль" неподалік села Тарасівка Львівського району маршрутка сполученням "Львів-Липівка" перекинулась внаслідок зіткнення з автомобілем "Фольксваген". Внаслідок ДТП травмувались четверо людей.