"Їхня мрія - це Ярославль": Клімкін розповів, чому для росіян потрібно організувати "залізну завісу"

А тих, яким туди таки вдасться потрапити, варто ретельно перевіряти, адже серед них може бути багато агентів ФСБ.

Про це в інтерв'ю ТСН сказав ексочільник МЗС Павло Клімкін.

"Я два місяці тому казав європейцям, що вони до цього дійдуть. Тоді хтось хапався за голову, хтось - за серце. Вже зараз розпочалась дискусія про це: бо є країни, які вже це роблять, є ті, які думають, а є ті, які кажуть, "а що ми будемо робити". Росіянам видавалось орієнтовно 4 млн шенгенських віз. Вони їхали до Європи і витрачали гроші. Зараз кількість тих, хто їде, зменшилась на 90%, але у Фінляндії чи в Естонії все одно розуміють, що це - виклик їхній безпеці", - пояснив ексміністр.

Клімкін додав, що серед російських туристів було багато агентів ФСБ, які причетні до резонансних вбивств та отруєнь за кордоном. Українці повинні пояснювати європейським партнерам, що наявність "російських туристів" - це виклик безпеці.

"Ми маємо зачистити "російський дух" у Європі. Дискусія почалась, вона продовжиться 30 серпня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. І якщо європейці не ухвалять це рішення, то російських туристів потрібно "кошмарити" на кордоні. Хай їдуть до Фінляндії і хай оглядають кожного", - пояснив Клімкін.

Ексміністр закордонних справ України наголосив, що росіяни не заслужили того, щоб бути в Європі.

"Вони мають зрозуміли, що Європа - це не їхня мрія. Їхнє - це Ярославль чи щось інше. Я думаю, що в Туреччині чи Дубаї їм теж будуть не раді. "Руський мір" потрібно зачистити", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні вкотре закликав Захід не видавати візи поплічникам російського терору. До ініціативи глави держави почали приєднуватися країни ЄС, зокрема, і Польща. Водночас в Європейському союзі є великі країни, які виступають проти того, щоб росіянам припинили видавати візи. Це - Німеччина, Франція та Нідерланди.

В Офісі президента України вже відреагували на заяву Польщі. "Візовий бан наступає на росію. Омріяний ними СРСР вже близько", - прокоментував польські пропозиції голова Офісу Андрій Ермак.

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