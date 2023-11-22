Їхнє життя змінила Революція гідності: діти розповіли, чи радили б батькам йти на Майдан

В Україні росте покоління дітей, життя якого повністю змінила Революція гідності. Зараз вони дорослішають під час війни. ТСН поспілкувалась із дітьми журналістів, редакторів та ведучих, які розповіли про своє ставлення до цього.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Працівники ТСН у робочі зміни були на Майдані, а у вільний час - волонтерили та допомагали. Приходили вони туди з дітьми.

ТСН на Майдані

Михайло Соболєв відмовився їхати з України та займається громадською діяльністю

Михайло Соболєв - син Марічки Падалко. Нині йому 16, він подорослішав – і долучився до руху опору, щоб київська влада виділяла гроші на військові потреби. Саме почерк Миші – на більшості радянських пам’ятників, знесення яких вимагає столична громада. Його батьки вмовляли виїхати закордон разом з молодшими сестрами

"Взагалі не хотів їхати, мені це здавалось недоречним, не гідним. Я дуже люблю своє місто, свою країну і мені хотілося бути дотичним до всього", - каже Михайло.

Йому дозволили лишитися, за умови, що не ігноруватиме тривоги та ходитиме в укриття. І що після школи – продовжить навчання.

Михайло Соболєв

Історії трьох дітей Неллі Ковальської

Івась, Юся і Степан – діти Неллі Ковальської. Юсі тоді було – п’ять, зараз вона уже підліток. Івасю – тоді було 12. Він погано пам’ятає Майдан, але дуже чітко – те, що було після.

"Я тоді в школі перейшов повністю на українську мову", - каже Івась.

Тепер йому – 22. Він культуролог за освітою, але не працює за спеціальністю - викладає у школі.

Родина Неллі Ковальської

Степан народився у вересні 2014 року. Він не бачив миру. Все своє життя живе у війні і всіма силами їй – опирається та допомагає військовим.

Діти підтримують Революцію гідності

Ліза - донька Іри Маркевич. За кілька місяців до Майдану її родина – переїхала в новий будинок під Києвом, який зводили своїми силами і дуже любили. Облаштовувати свій дім вони закінчили – у 2020. У березні 2022 - російські солдати спалили його вщент.

Ірина Маркевич з донькою

Данило - син Ольги Кашпор. Тоді йому було лише три роки. Він дякує українським воїнам за можливість жити.

На цій фотці йому 3. І він пам'ятає Майдан – з висоти татового зросту. Тепер каже – бачив згори найкращих людей.

Данило

Діти кажуть, що якщо б у них була машина часу і вони могли б не переконували своїх батьків не брати участь у Революції гідності, а лише б порадили їм тепло вдягнутись.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 11:00 за 22 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, що сьогодні, у 10 річницю початку подій Революції Гідності, ДБР заявило про фінішну пряму у розслідуванні справ Майдану та назвало обвинувачених.

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