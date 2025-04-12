Неймовірна історія кохання військового лікаря та медикині з антарктичної експедиції: рік чекали на зустріч

Іванка та Роман / © ТСН

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Подружжя лікарів — Роман та Іванна Котурбаш. Він — військовий лікар Покровського шпиталю та від 2021 року рятує життя наших, вона стала лікаркою 29 антарктичної експедиції. Цілий рік відстань між ними складала 15 тисяч кілометрів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

«Це надзвичайно романтична історія про двох закоханих людей, які опинилися максимально далеко один від одного. Ми дізналися про цю історію 7 місяців тому. Був серпень і ми працювали у Кураховому. Населений пункт Курахове — місце, де лінія фронту невпинно наближується. До неї вже менше 10 кілометрів. У місті вже тоді було дуже гучно. Ми приїхали до військових медиків», — згадує Наталія Нагорна.

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Тоді Роман наче між іншим розповів ТСН, що від початку весни не бачив дружину, бо вона на крайньому Півдні, у науковій експедиції.

Роман / © ТСН

Працювати там — означає, не мати змоги приїхати. І вони, каже Роман, це усвідомлювали. Але Антарктика була їхня спільною мрією, тому він сам запропонував своїй Іванці подати заявку в експедицію

«Я кажу, ну давай спробуй. Вона останній день подає документи і проходить. Для нас це було неочікувано» — згадує Роман.

Іванка і Роман вчилися в одній групі у медуніверситеті. Вони обожнювали подорожувати, але в найдовшу подорож в житті Іванка поїхала без свого коханого. А вже коли була в експедиції дізналася — лікарню в якій її Роман працював росіяни розбили авіабомбами. Всі лікарі дивом встигли виїхати.

Загалом, ця зима була важкою для Покровського госпіталю та його медиків: прильоти авіабомб, ракет та артилерії за вікном операційної — просто коли пацієнт на столі.

Після Курахового Роман був у Покровську. Але наприкінці січня цей шпиталь вирішили евакуювати. Через лічені дні після цього по будівлі прилетіли авіабомби, госпіталь палав.

В цей час в Антарктиці пінгвіни підходили до Іванки. Лікарка супроводжувала своїх зимівників в наукових виходах.

Іванка / © ТСН

Вона використала вільний час на навчання, вишивку, малюнки, але і на науку — лікарка робила медичні дослідження — як організми колег змінюються на холодному півдні.

Роман тим часом перевівся в інший госпіталь — його пацієнти досі дуже важкі. Він дуже переживав, чи вдасться зустріти Іванку, адже навіть провести в експедицію змоги не було.

«Остерігаюсь якихось спонтанних ротацій, щоб мене не забрали в цей момент, коли маю зустріти її, щоб я мав кудись спонтанно їхати. І це буде досить складно, тому що це такий період, який вона очікує, щоб я її зустрів, і я хочу її побачити», — каже Роман.

Взимку 2022 року пара вирішила стати подружжям — вибрали красиву дату 22.02.2022. Але Романа тоді терміново викликають на фронт — вони розписуються о 18:00. Далі — Роман відразу сідає в потяг на схід, змінивши костюм на однострій. До початку широкомасштабної війни лишалось півтори доби. З того часу вони проводять разом з Іванкою загалом 40 днів.

Він ще не встиг освоїтись жити не на передовій. Але жаліє не себе, Іванку, переконаний, їй там складніше.

«Ми були в відносно схожих умовах, так само замкнуті колективи, так само нікуди сильно не походиш. Але там трішечки складніше, а ще більш складніше, тому що там немає умов на якусь службу доставки, ти захотів собі замовити і все. Там невеличкий острів, можливо, в радіусі 3 кілометри і все», — каже Роман.

Дата публікації 21:45, 11.04.25 Кількість переглядів 44 ТСН Підсумки 11 квітня. Перемовини зі США почалися! Неочікувані заяви Трампа розбурхали ЗМІ!

Іванчина дорога додому виявилась довгою та важкою. Але Роман чекав на неї.

Іванка раніше розповіла, що в Антарктиці вона мріяла — як вийде з автобуса, стрибне до свого Ромчика і він крутитиме її на руках. Так і сталось.

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