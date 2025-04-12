- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 208
- Час на прочитання
- 3 хв
Неймовірна історія кохання військового лікаря та медикині з антарктичної експедиції: рік чекали на зустріч
Подружжя Роман та Іванка не бачились рік, оскільки він рятував життя на фронті, а вона брала участь в антарктичній експедиції.
Подружжя лікарів — Роман та Іванна Котурбаш. Він — військовий лікар Покровського шпиталю та від 2021 року рятує життя наших, вона стала лікаркою 29 антарктичної експедиції. Цілий рік відстань між ними складала 15 тисяч кілометрів.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.
«Це надзвичайно романтична історія про двох закоханих людей, які опинилися максимально далеко один від одного. Ми дізналися про цю історію 7 місяців тому. Був серпень і ми працювали у Кураховому. Населений пункт Курахове — місце, де лінія фронту невпинно наближується. До неї вже менше 10 кілометрів. У місті вже тоді було дуже гучно. Ми приїхали до військових медиків», — згадує Наталія Нагорна.
Тоді Роман наче між іншим розповів ТСН, що від початку весни не бачив дружину, бо вона на крайньому Півдні, у науковій експедиції.
Працювати там — означає, не мати змоги приїхати. І вони, каже Роман, це усвідомлювали. Але Антарктика була їхня спільною мрією, тому він сам запропонував своїй Іванці подати заявку в експедицію
«Я кажу, ну давай спробуй. Вона останній день подає документи і проходить. Для нас це було неочікувано» — згадує Роман.
Іванка і Роман вчилися в одній групі у медуніверситеті. Вони обожнювали подорожувати, але в найдовшу подорож в житті Іванка поїхала без свого коханого. А вже коли була в експедиції дізналася — лікарню в якій її Роман працював росіяни розбили авіабомбами. Всі лікарі дивом встигли виїхати.
Загалом, ця зима була важкою для Покровського госпіталю та його медиків: прильоти авіабомб, ракет та артилерії за вікном операційної — просто коли пацієнт на столі.
Після Курахового Роман був у Покровську. Але наприкінці січня цей шпиталь вирішили евакуювати. Через лічені дні після цього по будівлі прилетіли авіабомби, госпіталь палав.
В цей час в Антарктиці пінгвіни підходили до Іванки. Лікарка супроводжувала своїх зимівників в наукових виходах.
Вона використала вільний час на навчання, вишивку, малюнки, але і на науку — лікарка робила медичні дослідження — як організми колег змінюються на холодному півдні.
Роман тим часом перевівся в інший госпіталь — його пацієнти досі дуже важкі. Він дуже переживав, чи вдасться зустріти Іванку, адже навіть провести в експедицію змоги не було.
«Остерігаюсь якихось спонтанних ротацій, щоб мене не забрали в цей момент, коли маю зустріти її, щоб я мав кудись спонтанно їхати. І це буде досить складно, тому що це такий період, який вона очікує, щоб я її зустрів, і я хочу її побачити», — каже Роман.
Взимку 2022 року пара вирішила стати подружжям — вибрали красиву дату 22.02.2022. Але Романа тоді терміново викликають на фронт — вони розписуються о 18:00. Далі — Роман відразу сідає в потяг на схід, змінивши костюм на однострій. До початку широкомасштабної війни лишалось півтори доби. З того часу вони проводять разом з Іванкою загалом 40 днів.
Він ще не встиг освоїтись жити не на передовій. Але жаліє не себе, Іванку, переконаний, їй там складніше.
«Ми були в відносно схожих умовах, так само замкнуті колективи, так само нікуди сильно не походиш. Але там трішечки складніше, а ще більш складніше, тому що там немає умов на якусь службу доставки, ти захотів собі замовити і все. Там невеличкий острів, можливо, в радіусі 3 кілометри і все», — каже Роман.
Іванчина дорога додому виявилась довгою та важкою. Але Роман чекав на неї.
Іванка раніше розповіла, що в Антарктиці вона мріяла — як вийде з автобуса, стрибне до свого Ромчика і він крутитиме її на руках. Так і сталось.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 19:00 11 квітня. ГУЧНЕ затримання в СБУ! Переговори США та РФ!