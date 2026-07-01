Їхала подавати документи на вступ: в обласному центрі України росіяни вбили 17-річну абітурієнтку (відео)

Росія обстріляла маршрутку в Херсоні / © Херсонська ОВА

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Дроновий терор триває у Херсоні. Там сьогодні вже троє загиблих, серед них 17-річна дівчина, яка їхала подавати вступні документи. Її мати поранена. Всього ж лише до опівдня у місті 15 постраждалих. Зранку російські воєнні злочинці скерували безпілотник на маршрутку, повну пасажирів. Згодом поцілили в адмінбудівлю. І не припиняють полювати на авто та пішоходів, які наважуються вийти на вулицю.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс.

Росіяни атакували маршрутку в Херсоні

Сьома ранку. Маршрутка повна пасажирів. Херсонці квапляться на роботу. Чергова зупинка. Люди сідають і раптом пролунав потужний вибух. Російські окупанти прицільно б’ють дроном якраз у той бік, де сиділо найбільше пасажирів.

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Водій атакованої маршрутки: «Крики. Почали допомагати витягувати з автобуса нас на зупинку. Ми прямо стояли на зупинці».

Трагедія на очах у матері: загибель випускниці

На очах у матері російські терористи вбивають її 17-річну доньку. Дівчина вранці їхала до навчального закладу, аби подати документи на вступ.

«Поряд зі мною сиділа моя дочка… І я думала, що, ну, вранці більш безпечно — ми проїдемо, все це зробимо, і вона повернеться додому. Але це обернулося для нас її смертю», — каже мати дівчини.

Внаслідок цього цинічного удару на місці загинули двоє людей. Ще трьох чоловіків і шістьох жінок із важкими мінно-вибуховими травмами невідкладно забрали до лікарні. Серед постраждалих пасажирів опинилися медична сестра і лікарка, які також цим рейсом їхали на роботу.

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«Одна пацієнтка у вкрай важкому стані вже прооперована, вона стабільна у відділенні реанімації. Пацієнтка у відділенні хірургії, двоє пацієнтів у відділенні травматології. Інші проходять амбулаторне лікування», — кажуть медики.

Серія ударів по місту: атака «Шахеда» по адмінбудівлі

Також зранку загарбники поцілили безпілотником у легковий автомобіль — поранення дістав водій. А згодом ворожі дрони травмували двох жінок у середмісті, які просто йшли вулицею.

Вже опівдні російська армія вдарила важким «Шахедом» по адміністративній будівлі Херсона. Від отриманих тяжких травм на місці загинула ще одна жінка. Двоє людей отримали поранення. Ліквідація наслідків ворожих ударів у місті триває.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 НОВИНИ 1 ЛИПНЯ | СПЕКА АТАКУЄ! Шведські Gripen та удар по тіньовому флоту РФ

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