Їхати з Києва або залишатись: кияни у Мережі бурхливо обговорюють плани на зиму

У Мережі з’явились бурхливі обговорення того, чи варто їхати з Києва в інше місто чи село на зимовий період / © ТСН

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Після того, як російські дронові атаки по Києву стали цілодобовими, певна частина мешканців української столиці підняла у публічній площині, соцмережах тему про тимчасовий виїзд у більш безпечне місце «до кращої ситуації».

Як з’ясувалось, під час жвавих обговорень цієї теми, знайшлась певна частина тих, хто висловився про наміри виїхати тимчасово зі столиці, але, разом з тим, чимало киян висловили думку, що взагалі не розглядають варіант виїзду через низку причин, пов’язаних зокрема із високими цінами на оренду житла у західних областях країни.

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При цьому деякі з киян протягом останніх двох-трьох тижнів, після першого тижня цілодобових повітряних тривог, вже перебрались тимчасово на свої дачі.

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«У минулому році ми спеціально у якості альтернативного житла купили невеликий будиночок за 30 кілометрів від Києва. Він у такому стані, що потребує капітального ремонту, треба навіть серйозно ремонтувати підлогу, дах, але тимчасово тут пожити можна. Останні три тижні ми тут і мешкаємо, оскільки перебувати в нашій київській квартирі вважаю зараз небезпечним. Для мене це — суцільний стрес, тим більше, що я зараз вагітна», — ділиться своєю історією з ТСН.ua 40-річна мешканка Солом`янського району столиці Ганна Макаренко.

До цього вона додала, що через таке рішення про тимчасовий виїз прийшлось пожертвувати відвідуванням дитячого садочка 4-річним сином.

«Але безпека важливіше», — каже Ганна.

За її словами, протягом останнього року вона з чоловіком поступово, завдяки заощадженням, купила генератор, зробила запас бензину, борошна.

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«Круп багато не закуповували. Думаю, що їхнього дефіциту не буде. Зробили невеличкий запас картоплі, але ж ніхто не знав, що на зиму прийдеться перебиратись на дачу, тому у нас немає тут поки ні холодильника, ні погребу. На невеличкий холодильник треба цих 15 тисяч ще назбирати. Будемо якось вирішувати це питання, але зимувати будемо точно тут. Найголовніше, що над цим нашим будинком не пролягає трасса «Шахедів» і поруч, у порівнянні з нашою київською багатоповерхівкою, не падають дрони та уламки», — ділиться своєю історією жінка.

Масовані атаки по Києву: на що налаштовані кияни

Користувачі соцмереж, які висловили публічно свої думки про переїзд або про те, що вони залишаються, розділились на декілька категорій.

Кияни висловились щодо планів на найближчі місяці. Скріншот зі сторінки в соцмекрежі.

Наприклад, певна частина висловилась про те, що налаштовані бути в Києві, а тимчасово виїхати у село до родичів будуть готові, якщо в Києві ситуація взимку буде вкрай катастрофічною.

Думки киян щодо питання виїзду або невиїзду. Скріншот зі сторінки в соцмережі.

Окремі користувачі, мешканці Києва, в соцмережі повідомляють, що обирають для нового життя Чернівецьку або Закарпатську області — налаштовані там купити житло та будувати свою долю саме там.

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Ще певна частина киян, яким так дозволяють робити життєві обставини, припускають, що будуть взимку жити «на два міста» — в Києві і, наприклад, в Луцьку на Волині.

Водночас, серед тих, хто у соцмережі коментує цю тему, зустрічаються дописи про те, що людина «відчуває провину за вкрадене дитинство у дитини».

«Відчуття провини за вкрадене нормальне дитинство у сина мене огорнуло в серпні, коли ми вперше виїхали за кордон від початку повномасштабки. Шукаю варіанти куди і як виїхати, сподіваюсь, що знайду грошей на перший час», — написала одна з користувачок.

На що їй інша відповіла, розповідаючи про свою ситуацію: «А куди їхати? Тут все життя. Рано чи пізно це колись закінчиться. Максимально, що я роблю для себе і дитини — зберігати спокій, бо не в силах змінити те, що є».

Ще частина користувачів порівняли ціни на оренду квартири у облцентрах західних областей із першочерговими затратами на виїзд за кордон. За підрахунками користувачів, ціна оренди таких квартир подекуди перевищує 40 тисяч гривень, що дорожче, ніж витрати на виїзд за кордон. Тим паче, що низка країн, приміром, Німеччина та Фінляндія, надають українцям фінансову допомогу та безкоштовне житло.

Водночас є і такі кияни, які попри складну ситуацію, залишили дописи з долею гумору. Наприклад, одна з користувачок поставила на обговорення питання про те, чи не планує найближчим часом до Києва завітати якась іноземна делегація.

«Оскільки треба безпечно зайти до торгового центру та купити на зиму куртку», — пояснила жінка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, чи готує Путін повторний наступ на Київ або що стоїть за цілодобовими обстрілами. Росія тероризує Київ повітряними ударами, але чи свідчить це про реальну підготовку нової наземної операції на тлі дефіциту ворожих сил.

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