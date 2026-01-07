ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1294
Час на прочитання
3 хв

Їхав на власне весілля: що відомо про італійця та його наречену, яких не пустили до України

22-річна Дар’я Мельніченко домоглася заборони в’їзду для італійця, який вихваляв Путіна дорогою до України.

Автор публікації
Ірина Кондрачук
Кордон

Кордон / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

53-річний італієць Рокко, який їхав до України на власне весілля, дорогою вихваляв Путіна та виправдовував агресію РФ. Він не врахував одного — поруч з ним їхала Дар’я Мельніченко, донька українського військового, яка пообіцяла, що іноземець кордон не пройде. І свого слова дотримала.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

За історією стежили десятки тисяч

22-річна киянка Дар’я поверталася з Італії додому. Проте поїздка перетворилася на запеклу боротьбу. Її сусідом по автобусу виявився 53-річний італієць, який не приховував своїх українофобських поглядів.

«На першій зупинці ми вже почали конфліктувати. Він виказав мені свою позицію, яка мені дуже не сподобалася, звісно ж. Я виклала це в Threads — і тут просто понеслося», — розповідає Дар’я ексклюзивно для ТСН.

Дівчина пообіцяла підписникам: «Він у мене кордон не пройде. Я зроблю все. Я ляжу, але воно не заїде в Україну».

Вишиванка та фото з Путіним

Поки автобус долав кілометри, Дар’я за допомогою небайдужих українців у Мережі з’ясувала цікаві деталі про пасажира. Рокко виявився прихильником «руского міра»: в соцмережах він публікував прапори РФ та колажі, де прифотошопив себе до Путіна. Свою любов до агресора пояснював просто — колись був одружений з росіянкою.

Цікаво, що на сам кордон італієць вбрався у вишиванку.

«Коли нас уже допитували, він почав казати, що він такого не казав, що це все неправда. Мовляв, подивіться — у мене вишиванка є! Але знайшли його сторінку в соцмережах, де чітко видно проросійську позицію. Плюс були опитані люди в автобусі, які підтвердили конфлікт», — згадує дівчина.

Провал «нареченого» на пункті пропуску «Чоп»

Завдяки розголосу на автобус зі скандальним пасажиром прикордонники вже чекали. Спроба італійця виправдатися провалилася.

«Виправдання російської агресії проти України — це порушення. З метою забезпечення безпеки України прикордонники мають право не лише відмовити в перетині кордону, а й заборонити в’їзд на найближчі роки», — прокоментував речник ДПСУ Андрій Демченко.

У підсумку Рокко отримав заборону на в’їзд до України терміном на 3 роки. Його наречена з Білої Церкви, яка поділяла погляди коханого, вирішила повернутися до Угорщини разом з ним.

«Він такий на кордоні каже: „Ну добре, я тоді зроблю свадьбу в Італії, а не в Україні“. Боже, та будь ласка! Я тебе тут точно бачити не хочу, як і пів країни, які спостерігали за цим усім», — резюмувала Дар’я.

Підтримка дівчини

Після інциденту Дар’я отримала шалену підтримку від українців та вітчизняного бізнесу. Користувачі дякують дівчині за пильність і запевняють: саме така громадянська позиція робить нашу країну сильнішою.

Водночас у Держприкордонслужбі закликають: якщо ви стали свідками подібних випадків, не чекайте, поки спрацюють соцмережі — одразу звертайтеся до співробітників відомства.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 11:00 новини 7 січня. Протести в Ірані! Наслідки в Дніпрі! Скандал з італійцем на кордоні

Дата публікації
Кількість переглядів
1294
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie