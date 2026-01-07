Їхав на власне весілля: що відомо про італійця та його наречену, яких не пустили до України

Кордон / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

53-річний італієць Рокко, який їхав до України на власне весілля, дорогою вихваляв Путіна та виправдовував агресію РФ. Він не врахував одного — поруч з ним їхала Дар’я Мельніченко, донька українського військового, яка пообіцяла, що іноземець кордон не пройде. І свого слова дотримала.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

За історією стежили десятки тисяч

22-річна киянка Дар’я поверталася з Італії додому. Проте поїздка перетворилася на запеклу боротьбу. Її сусідом по автобусу виявився 53-річний італієць, який не приховував своїх українофобських поглядів.

«На першій зупинці ми вже почали конфліктувати. Він виказав мені свою позицію, яка мені дуже не сподобалася, звісно ж. Я виклала це в Threads — і тут просто понеслося», — розповідає Дар’я ексклюзивно для ТСН.

Дівчина пообіцяла підписникам: «Він у мене кордон не пройде. Я зроблю все. Я ляжу, але воно не заїде в Україну».

Вишиванка та фото з Путіним

Поки автобус долав кілометри, Дар’я за допомогою небайдужих українців у Мережі з’ясувала цікаві деталі про пасажира. Рокко виявився прихильником «руского міра»: в соцмережах він публікував прапори РФ та колажі, де прифотошопив себе до Путіна. Свою любов до агресора пояснював просто — колись був одружений з росіянкою.

Цікаво, що на сам кордон італієць вбрався у вишиванку.

«Коли нас уже допитували, він почав казати, що він такого не казав, що це все неправда. Мовляв, подивіться — у мене вишиванка є! Але знайшли його сторінку в соцмережах, де чітко видно проросійську позицію. Плюс були опитані люди в автобусі, які підтвердили конфлікт», — згадує дівчина.

Провал «нареченого» на пункті пропуску «Чоп»

Завдяки розголосу на автобус зі скандальним пасажиром прикордонники вже чекали. Спроба італійця виправдатися провалилася.

«Виправдання російської агресії проти України — це порушення. З метою забезпечення безпеки України прикордонники мають право не лише відмовити в перетині кордону, а й заборонити в’їзд на найближчі роки», — прокоментував речник ДПСУ Андрій Демченко.

У підсумку Рокко отримав заборону на в’їзд до України терміном на 3 роки. Його наречена з Білої Церкви, яка поділяла погляди коханого, вирішила повернутися до Угорщини разом з ним.

«Він такий на кордоні каже: „Ну добре, я тоді зроблю свадьбу в Італії, а не в Україні“. Боже, та будь ласка! Я тебе тут точно бачити не хочу, як і пів країни, які спостерігали за цим усім», — резюмувала Дар’я.

Підтримка дівчини

Після інциденту Дар’я отримала шалену підтримку від українців та вітчизняного бізнесу. Користувачі дякують дівчині за пильність і запевняють: саме така громадянська позиція робить нашу країну сильнішою.

Водночас у Держприкордонслужбі закликають: якщо ви стали свідками подібних випадків, не чекайте, поки спрацюють соцмережі — одразу звертайтеся до співробітників відомства.

