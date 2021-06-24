Їла "енергію сонця" і танцювала на столі: у Дніпрі відвідувачку кафе забрали до психлікарні

Їла "енергію сонця" і танцювала на столі: у Дніпрі відвідувачку кафе забрали до психлікарні

Жінка відмовилася оплачувати рахунок, а також кидалася з кулаками на гостей закладу.

В одному із закладів Дніпра відвідувачка влаштувала бунт: жінка кидалася на гостей, розмовляла на підвищених тонах, а також відмовлялася оплачувати рахунок.

Про це ТСН.ua повідомили в пресслужбі патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Як стало відомо, інцидент стався в одному з кафе в центральній частині міста. Адміністратор закладу повідомила на гарячу лінію "102", що жінка неадекватно поводиться і відмовляється оплачувати рахунок.

"Адміністратор сказала, що жінка не хоче платити рахунок за їжу і кальян, також у неї спостерігається неадекватна поведінка. Патрульні приїхали на місце і доставили відвідувачку в Соборне відділення поліції. Там вона продовжувала вести себе неадекватно: істерично сміялася, потім у неї були приступи агресії", — повідомив ТСН.ua пресофіцер патрульної поліції області Павло Карманов.

За словами адміністратора кафе, поїла відвідувачка на суму в 550 гривень. Відмову оплачувати рахунок жінка аргументувала тим, що "нічого не їла".

"Пристойно одягнена жінка, на вигляд, якій до 30 років, влаштувала дебош в кафе. Вона добре поїла. Але рахунок оплачувати відмовилася, заявивши, що нічого не їла, тому що харчується "енергією сонця". Після цього вона залізла на стіл посеред кафе і почала показувати вправи. На зауваження не реагувала. Розмахувала руками і обурювалася", — розповіла нам адміністратор закладу.

Згодом до Соборного відділку поліції приїхала медична бригада, яка госпіталізувала місцеву жительку в психіатричну лікарню.

Нагадаємо, що у Запоріжжі 15-річна учениця 47-ї школи, яка вчинила самогубство, перед смертю залишила записку, в якій звинуватила двох вчительок у булінгу. У записці дівчинка назвала імена вчителів, які її цькували.

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